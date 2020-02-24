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韓國疫情續升溫 新天地教會近1300人有類似症狀

最新更新：2020/02/24 20:42
韓國武漢肺炎確診人數24日增至833例，其中多數與新天地教會有關。圖為新天地教會活動一景。（圖取自新天地教會網頁shincheonji.kr）
韓國武漢肺炎確診人數24日增至833例，其中多數與新天地教會有關。圖為新天地教會活動一景。（圖取自新天地教會網頁shincheonji.kr）

（中央社首爾24日綜合外電報導）韓國俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診人數今天增至833例，其中多數與新天地教會有關，就當局目前電訪結果，近1300名信徒表示有類似症狀。

根據NEWSIS報導，至今天上午9時，韓國武漢肺炎確診的新天地教會相關人數已達456人，下午新增的70例仍在確認中，韓國累計確診人數已達833例，並釀8死。

為因應新天地教會爆發的群聚感染，當局已要求約9400名相關人員採取自家隔離，並一一電訪詢問身體狀況，根據YTN報導，近1300人表示有類似症狀，當局已安排優先進行採檢，由於新天地教會相關人員確診率高，預期今、明兩天將出現一波確診潮。

同時，大邱市及中央防疫對策本部也規劃在未來兩週對大邱地區出現類似症狀的民眾全面採檢，報導指出，所謂類似症狀也包括感冒等輕微症狀，預估將有2.7萬至2.8萬人必須接受檢查。

根據報導，韓國官方表示，目前一天最多可進行7500件採檢，但不只大邱地區，韓國全境都陸續有疑似及確診病例出現，醫療資源分配將會是未來一大難題。（譯者：廖禹揚/核稿：徐崇哲）1090224

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