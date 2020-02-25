武漢肺炎全球拉警報 新冠病毒疾病和傳播一覽

中國湖北省武漢市2019年12月爆發新型冠狀病毒疫情以來，中國大陸累計超過7.6萬起確診病例。圖為上海民眾戴口罩上街排隊購物。（中新社提供）

（中央社倫敦24日綜合外電報導）中國湖北省武漢市去年12月爆發新型冠狀病毒疫情以來，中國大陸累計超過7.6萬起確診病例，世界各地也紛紛拉響警報。以下是路透社整理的新冠病毒疾病資訊和其傳播方式：

●與其他冠狀病毒相同的是，這種引發武漢肺炎的新型冠狀病毒是透過口沫傳播。當受感染的人呼氣、咳嗽或打噴嚏時，病毒就會透過飛沫在人與人之間傳播，此外也可能藉由受汙染的物體表面來傳播，例如門把或欄杆。

●中國科學家研究患者檢體後說，這種新型冠狀病毒的行為模式與流感病毒雷同，意味其傳染力恐比先前所想更強。

●2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）潛伏期為1至14天，根據「美國醫學會期刊」（JAMA）刊登的研究，有新證據顯示，這種病毒能夠無症狀傳播。

●前往中國考察的世界衛生組織（WHO）專家團隊說，中國疫情在1月23日至2月2日攀抵高峰，此後確診人數一直穩步下降。

●他們也發現，2019年冠狀病毒疾病在武漢的致死率為2%至4%，武漢以外地區則為0.7%。

●傳染病和病毒專家估計，每名感染者平均會傳染2至3人。

●世衛今天說，武漢肺炎疫情並未在全球失控，也未見大規模死亡，因此現在要說大流行仍為時過早。

●感染冠狀病毒會有一系列症狀，包括發燒、咳嗽、呼吸急促和呼吸困難。輕症會出現類似感冒的症狀，重症則會引發肺炎、嚴重急性呼吸系統疾病、腎衰竭和死亡。

●冠狀病毒是因其外觀呈「皇冠」狀而得名。在顯微鏡下，冠狀病毒的病毒體呈圓球狀，表面布滿冠狀突起物。

●動物病毒可以產生突變或與其他病毒結合，形成能傳染人類的新病毒株。科學家說，這種新型冠狀病毒源自蝙蝠，疑透過中間宿主傳給人類。

●基因資料顯示，這種新型冠狀病毒是病毒重組的結果。在這個過程中，一種以上病毒同時感染同一細胞，產生「重組」病毒株。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1090225