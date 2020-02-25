追查鑽石公主號傳染源 船上首名確診病患否認是傳播者

香港有位吳姓長者被視為國際郵輪鑽石公主號爆發武漢肺炎疫情的傳染源，但他矢口否認，另有專家說，他未必是船上首名感染者。圖為鑽石公主號。（共同社提供）

（中央社記者張謙香港25日電）香港有位吳姓長者被視為國際郵輪鑽石公主號爆發武漢肺炎疫情的傳染源，但他矢口否認，另有專家說，他未必是船上首名感染者。

鑽石公主號上月底在日本橫濱出發，途經香港，80歲的吳姓老伯先下船，之後郵輪繼續前往越南和台灣等地，中途爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，船上3700人中近700人感染，另有日本旅客死亡。

香港衛生防護中心先前公布，吳老先生上月17日與家人飛抵東京，19日咳嗽，20日在橫濱搭乘鑽石公主號，25日回港，30日發燒入院，並於2月1日確診感染武漢肺炎。

由於他是鑽石公主號上首名感染武漢肺炎的確診病患，因此被視為郵輪爆發疫情的傳染源。

吳老先生本月18日康復出院，目前在家休養。香港網媒「01」今天刊登的專訪，他矢口否認自己是傳染源。

報導指出，他聲稱是女兒請他去東京旅行，走訪銀座、富士山後在橫濱上船。他承認出發前曾兩度到中國大陸，包括12月中到上海探望朋友，以及1月10日到深圳拿網購的火車票，以便1月底去福建。

他說，上船前及登船後沒有感到不適，在船上3次洗三溫暖，並且在泳池泡水。

他表示，可能是泡水時著涼，但與他一同泡水的大女兒沒有發病，並說直到1月25日下船後都沒有感到不舒服，而船上爆發疫情是他下船以後的事。

吳老先生下船後，1月30日因發燒入住醫院隔離治療，期間有媒體報導，他隱瞞曾前往中國，更嘗試從後門離開醫院被攔住，轉送公立瑪嘉烈醫院。

由於他確診感染武漢肺炎，妻子和兩個女兒2日起同時接受隔離檢疫14天，目前已完成隔離，並未感染。

據報導，日本政府厚生勞動省日前公布，在吳老先生登上鑽石公主號前，船上已有兩人發燒，但未知是否感染武漢肺炎。

報導引述香港大學感染及傳染病中心總監何栢良說，根據日方公布的資料，他未必是船上首個受感染的病患，又說船上發生「患者傳染大量非緊密接觸者的超級傳播事件」，與新型冠狀病毒普遍「由一名患者傳給數名緊密接觸者情況有異」。（編輯：曹宇帆）1090225