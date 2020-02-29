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新天地教會逾17萬教徒受檢 2%出現症狀

最新更新：2020/02/29 15:51
韓國宗教團體新天地教會成為韓國武漢肺炎疫情核心。圖為新天地教會活動一景。（圖取自新天地教會網頁shincheonji.kr）
韓國宗教團體新天地教會成為韓國武漢肺炎疫情核心。圖為新天地教會活動一景。（圖取自新天地教會網頁shincheonji.kr）

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國宗教團體新天地教會成為韓國武漢肺炎疫情核心，衛生當局今天表示他們目前已調查新天地教會88%成員，約2%的人出現武漢肺炎症狀。

根據韓國疾病管理本部（KCDC），今天新增確診病例中，高達476起皆從南韓東南部大邱市傳出，先前爆發疫情的教堂即位在大邱市，鄰近的慶尚北道也通報60起病例。

韓聯社報導，韓國「第31例」61歲婦女先前參加新天地大邱教會的集會後，經病毒檢測呈陽性，隨後引發大規模感染情事。21餘萬名信眾當中，有17.1萬多人回覆健康調查表，其中有3381人出現武漢肺炎症狀。

韓國今天單日新增感染武漢肺炎確診病例594起，累積確診來到2931例，創下至今單日新高。韓國政府今天表示，對付疫情已進入「危急時刻」，呼籲民眾待在家中。

韓國是中國境外武漢肺炎最嚴重的疫區，他們正試圖控制疫情，而死亡病例目前已上升到17例。韓國從1月20日確診第一起病例後，近日達疫情高峰，確診人數創下單日最高紀錄。

韓國衛生部副部長金康立（Kim Kang-lip，音譯）在簡報上說：「我們請大家這週末避免參與公共活動，包括宗教集會和示威活動。」

他表示，對於控制武漢肺炎疫情，這是一個「危急時刻」。他並補充說：「請待在家中避免外出，並減少接觸他人。」（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）1090229

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