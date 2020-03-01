菲律賓肺炎確診僅3例 官員歸功政府反應迅速

菲律賓觀光部原訂3月在全國各商場舉辦「菲律賓購物節」以激勵旅遊，但因武漢肺炎疫情而延期舉辦。圖為馬尼拉商場內的電影院擺出健康防疫警示牌。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 109年3月1日

（中央社記者陳妍君馬尼拉1日專電）菲律賓目前僅3例武漢肺炎確診病例，相對亞洲他國少得多。菲律賓衛生部長杜克認為，當局處理武漢肺炎疫情的迅速反應是菲國未出現社區感染和確診病例少的主因。

菲律賓衛生部網站顯示，截至目前，菲國有3例武漢肺炎確診病例，均為來自中國湖北省武漢市的中國公民，其中一人病故；另有537例檢測陰性，41例仍在等待檢測結果。

杜克（Francisco Duque III）接受DZMM電台訪問時說，「托上帝恩典，我們仍然沒有社區感染。我們希望保持下去，這是我們密切監測的原因。」

杜克說，菲律賓對中國的旅行禁令有助維持現狀，「我們三週內都沒有確診病例」。

他表示，中國等病患出現武漢肺炎症狀15天後才進行檢測，「這太久了…我們現在在新克拉克市（New Clark City）的檢疫設施中，任何人只要咳嗽就會被送醫」。

杜克說，菲律賓氣溫較炎熱有助防範武漢肺炎病毒的說法有待商榷，例如新加坡氣溫和菲國相近，但已出現社區感染。

他表示，「也許氣溫較炎熱的地方這種病毒比較不活躍，但這不代表它不會影響那個地區。」

另一方面，菲國觀光部原訂今天起到31日在全國各商場舉辦長達1個月的「菲律賓購物節」以激勵旅遊，但考量武漢肺炎疫情，決定延期舉辦。

菲律賓觀光部發布聲明，鑑於過去幾天2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）感染數在全球驚人攀升，觀光部已推遲全國商場的「2020菲律賓購物節」活動。（編輯：韋樞）1090301