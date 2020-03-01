武漢肺炎全球延燒 韓國日本疫情一次掌握

（中央社首爾/東京1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情發燒，韓國今天通報，武漢肺炎確診病例來到3736例，其中有至少2113例為新天地教會成員，並有18起死亡案例。日本重災區北海道確診72例、死亡3例。

韓國疾病管理本部今天下午通報，境內新增210起2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）案例，使韓國確診總數來到3736例。疾病管理本部也通報出現第18起死亡案例，較上午增加1例。

韓國疾病管理本部（KCDC）今天上午已通報新增確診376例。總計今天單日通報新增數為586例。

●首爾市政府要求起訴新天地教主

韓國武漢肺炎疫情嚴峻，多數確診病例都和新天地教會有關。韓國首爾市政府要求檢方調查新天地耶穌教教主李萬熙。而水原市檢方已對李萬熙在疫情擴散上扮演的角色展開調查。

韓聯社報導，首爾市政府要求檢方調查李萬熙和新天地教會分會12名負責人，因他們涉嫌殺人、傷害和違反防疫相關規範。

●45天男嬰韓國最年幼病例

韓國疾病管理本部今天證實，一名45天大的男嬰確診感染武漢肺炎，為境內最年幼病例，而男嬰的父親為新天地教會信徒。

●韓女沒戴口罩搭電梯1分鐘就感染

韓國出現首宗搭電梯感染武漢肺炎案例。一名41歲婦女曾攜2名子女，與患者共搭電梯1分鐘左右。後來婦女被確診感染，配戴口罩的子女對病毒都呈陰性反應。

韓國「東亞日報」報導，這名婦女曾攜子女，與明成教會一名52歲牧師共乘某公寓電梯，當時女子和牧師都沒戴口罩。

除了共乘電梯感染的案例，韓國也傳出沒戴口罩短暫交談就被感染的例子。

首爾一名40歲送貨員到朋友經營的冰淇淋店，摘下口罩跟朋友聊了2分鐘左右。後來朋友先確診感染，送貨員對病毒也呈陽性反應。當局推測就是那2分鐘的交談讓送貨員中鏢。

●日本確診961例

根據日本放送協會（NHK），截至日本時間晚上10時，境內確診總數達961例，包括鑽石公主號的705例。

NHK報導，日本北海道政府今天表示，境內新增2起武漢肺炎病例，分別是住在石狩地區的20多歲女性及住在鄂霍次克海側地區的40多歲男性，總計北海道已有72例。

日本北海道政府今天表示，一名確診武漢肺炎的70多歲男性死亡，是北海道內第3起死亡案例。由於死者1月17日就已住院，醫院方面認為有可能是在住院期間感染，正在進一步確認。

●日本採購口罩給北海道居民

日本首相安倍晉三今天表示，針對提出「緊急事態宣言」的北海道地區對口罩需求特別高，中央政府原則上將統一採購，提供給確診病例增加的市町村居民。

●鑽石公主號工作人員全數下船

泊靠日本橫濱港的鑽石公主號郵輪深陷武漢肺炎疫情。日本厚生勞動大臣加藤勝信今天表示，船上所有工作人員現在都已下船。

加藤勝信今天晚間告訴記者：「包括船長在內，所有工作人員都已下船。」

●日本大相撲春季賽破天荒無觀眾

受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本相撲協會今天決定，大相撲春季大賽（春場所）將破天荒舉行「無觀眾比賽」，但觀眾仍可在家中收看實況轉播。

日本產經新聞報導，1945年6月正值二次大戰期間，曾經有過夏季大賽（夏場所）僅讓受招待觀眾入場，不開放一般觀眾進場的前例，但在主要賽事（本場所）舉行時完全沒有任何觀眾進場觀看比賽，這次將是頭一遭。

●台灣未升級日本旅遊建議

台灣中央流行疫情指揮中心今天將伊朗旅遊疫情建議升級，但日本還沒有新進度。指揮官陳時中說，有些國家疫情升溫快，突然拉高，表示情況難控甚至社區感染；但日本疫情平穩，是否升級持續觀察。

●澳洲武漢肺炎死亡首例

澳洲衛生官員今天表示，境內出現首起武漢肺炎死亡病例，死者為78歲老翁，之前是爆發武漢肺炎群聚感染的鑽石公主號郵輪乘客，搭包機回澳後，今天在伯斯一間醫院過世。

政府最新數據顯示，澳洲武漢肺炎確診病例累計達25起。

●泰國武漢肺炎死亡首例

泰國今天宣布首起武漢肺炎病患死亡案例，一名35歲的泰國男子先得了登革熱又感染武漢肺炎，治療一個月後死亡，但死前再驗已無武漢肺炎病毒，因此確切死因仍待檢驗。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090301