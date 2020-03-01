武漢肺炎全球延燒 伊朗中東疫情一次掌握

（中央社德黑蘭1日綜合外電報導）武漢肺炎疫情發燒，伊朗確診病例已達978例，54例死亡。另外，科威特境內今天新增1例，確診累計達46例；亞美尼亞通報第一起武漢肺炎病例。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）今天告訴國營電視台表示：「過去24小時，伊朗新增385例武漢肺炎確診，使得境內確診總數來到978例；死亡人數增加11人至54人。」他呼籲伊朗人避免任何不必要的外出，並待在家裡。

台灣中央流行疫情指揮中心指出，伊朗為中國以外死亡病例數最多的國家，評估已有社區傳播；伊朗已輸出上百例病例至全球17國。

●伊朗旅遊疫情建議升至第三級警告

台灣中央流行疫情指揮中心表示，伊朗近期武漢肺炎（COVID-19）病例數及死亡病例快速增加，今天起提升伊朗旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾非必要勿前往。

中央流行疫情指揮中心同時宣布，自台灣時間3月2日零時起，14天內有伊朗旅遊史者（不含轉機），入境後需居家檢疫14天。

●美國隨時可助伊朗抗疫

美國總統川普29日表示，若伊朗開口求援，美國已經準備好援助伊朗對抗武漢肺炎疫情。

川普在華府附近召開的年度保守政治行動會議（CPAC）上表示：「如果我們能夠幫助伊朗人民對付這個問題，我們當然樂意之至…就等他們開口。我們會派優秀的專業人士過去。」

●亞美尼亞武漢肺炎首例

亞美尼亞今天通報第一起武漢肺炎病例，患者是一名才從伊朗返國的29歲男性公民。

亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）在臉書貼文指出，這名男性在2月28日返抵國門，因身體不適而就醫。

●科威特確診46例

科威特衛生部一名官員今天在記者會上表示，科威特新增1例武漢肺炎確診病例，使得境內確診累計達46例。

這名官員還說，包括過去24小時新增的這1例，科威特絕大多數確診案例若非曾前往伊朗，就是曾與去過伊朗的人有接觸。

●卡達確診3人

卡達衛生部今天宣布，境內增加兩起武漢肺炎確診病例，卡達確診病例增至3例。這兩名卡達民眾在2月27日從伊朗撤離，現在已全面隔離。

卡達衛生當局昨天通報境內首起武漢肺炎病例，患者為36歲卡達籍男子，最近剛從伊朗返回國內，目前這名男子病情穩定。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090301