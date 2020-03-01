武漢肺炎全球延燒 義大利歐洲疫情一次掌握

（中央社羅馬1日綜合外電報導）武漢肺炎全球延燒，歐洲重災區義大利確診病例1128起，死亡累計達29人。英國武漢肺炎增至35人，其中1人未出國，恐出現境內感染病例；愛爾蘭和盧森堡都出現首例。

義大利衛生部昨天表示，境內2019年冠狀病毒疾病於過去24小時期間新增約240起確診和8起死亡病例，如今總確診數量來到1128起，死亡累計達29人。

衛生部數據顯示，80起最嚴重的病例發生在北部的倫巴底大區（Lombardi），29起死亡病例全數發生在北部3區。

義大利是武漢肺炎疫情最嚴重的歐洲國家，北部3區的學校和大學將連續第2週停課，盼能有效控制病毒蔓延。

●美國航空停飛往返米蘭班機

美國國務院升高對義大利與韓國的旅遊警示至最高的第4級，呼籲美國公民非必要勿前往這兩國疫情嚴峻地區。

美國航空公司（American Airlines）表示，將暫時停飛所有往返米蘭的班機。美國航空說，即日起至4月24日止，從紐約甘迺迪國際機場（JFK）和邁阿密（Miami）往返米蘭的班機全部停飛，主要是機位需求減少。

●英國武漢肺炎增至35人

英國衛生當局今天表示，境內新增12起武漢肺炎案例，使英國累計確診人數增至35人。

首席醫療官惠提（Chris Whitty）在推特發布聲明指出，在新增的陽性案例中，有3人曾密切接觸另一名已知確診人士。

另有6人最近從義大利來到英國、2人來自伊朗，剩下的1名病患沒有相關旅遊史。當局正在調查他們的感染過程。

英國最近4天每天都有新增病例，北愛爾蘭和威爾斯地區都相繼打破零病例紀錄，昨天新增3例，當中有1人近期未曾出國，當局正在追查過去行蹤，試圖找出感染途徑，憂心英國恐已出現境內感染病例。

●愛爾蘭首例確診

愛爾蘭政府昨天表示，境內出現首起武漢肺炎確診病例，一名剛從義大利北部返國的男子檢測呈陽性。

法新社報導，衛生官員表示，這名來自愛爾蘭東部的男子「獲得適當醫療照護」，他們已對他採行武漢肺炎檢測和診斷，一切都按照規定。

●德國確診例突增51例

德國疾病管制和預防機構「羅伯特．科赫研究所」（Robert Koch Institute）今天表示，德國境內武漢肺炎案例已從66例增加至117例。

路透社報導，其中超過半數案例出現在德國人口最多的北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）。在傳出學校和托嬰中心職員被驗出對武漢肺炎呈陽性反應後，北萊因-西發利亞邦為防止病毒擴散，數家學校與日托中心明天將關閉。

德國政府危機因應委員會已擴大跨國旅遊管制，要求來自南韓、日本、義大利與伊朗的旅客入境前須申報自身健康狀況。之前只有來自中國的旅客被要求這麼做。

政府並取消大型國際活動。衛生部長也建議有感冒症狀的民眾遠離大型活動。

●法國武漢肺炎確診破百

法國武漢肺炎疫情進入第二階段，衛生部公衛署長昨天宣布，累計確診100例。總理菲力普則援引憲法條款，表示不需要國會辯論即可通過退休改革草案，為政局增添不穩定因素。

法國單日新增確診病例43例，使累計病例從28日的57例突增為29日的100例。

法國當局表示，原訂3月1日進行，有4萬4000名跑者報名參加的巴黎半程馬拉松，基於武漢肺炎疫情的考量而取消。

●盧森堡第一起確診

盧森堡昨天宣布境內首例武漢肺炎確診病例，患者是剛自義大利返國的男性。

衛生部長萊納特（Paulette Lenert）告訴媒體，這名40幾歲的男性患者於「本星期初」返回盧森堡，最近出現武漢肺炎症狀後進行採檢，證實感染。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090301