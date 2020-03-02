武漢肺炎入侵加勒比海 多明尼加確診首起病例

多明尼加（紅框處）衛生當局1日宣布，境內通報第一起武漢肺炎確診病例，這名患者是62歲的義大利遊客。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社聖多明哥1日綜合外電報導）多明尼加衛生當局今天宣布，境內通報第一起武漢肺炎確診病例，這名患者是62歲的義大利遊客，他在2月22日抵達多明尼加。

路透社報導，多明尼加衛生部長桑傑士（Rafael Sanchez）在記者會表示，這名62歲男性患者今天被轉到首都聖多明哥（Santo Domingo）附近一間軍事醫院接受隔離治療，目前他的病情穩定。

另外，還有一名來自法國的56歲男性遊客也在同一間醫院接受觀察，並等待2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的檢測結果。

武漢肺炎疫情在全球各地迅速蔓延之際，多明尼加當局已在2月28日下令取消所有從義大利米蘭（Milan）起飛的航班，這項措施為期30天。

多明尼加政府還指出，他們將針對所有來自義大利的旅客且不論國籍，都要在多明尼加境內的機場進行流行病學檢查。（譯者：陳彥鈞）1090302