疫情重創航空業 德航股價年初至今跌掉逾1/3

（中央社記者林育立柏林2日專電）歐洲最大航空公司德國漢莎航空今天宣布將延長中國和伊朗航線的停飛期限，並減少義大利和德國國內航班。新型冠狀病毒疫情讓航空業損失慘重，年初至今德航股價已跌超過1/3。

德國漢莎航空公司（Lufthansa）表示，受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）的影響，旗下漢莎航空、奧地利航空（Austrian Airlines）、瑞士航空（Swissair）飛往中國航線的停飛期限將延長到4月24日，飛往伊朗首都德黑蘭的航班到4月30日為止也停飛。

此外，為因應需求下滑，德航旗下的漢莎航空、奧航、瑞航、歐洲之翼航空（Eurowings）、布魯塞爾航空（Brussels Airlines）飛香港、首爾、義大利北部及德國國內的航線也將減班。

德航指出，總計中短程航線未來幾週將減班最多1/4，至於長途航線停飛的客機將從13架增加到23架。

今天延長停飛和減班的消息傳出，德航股價一度大跌9%到10.7歐元，創下2016年10月以來的新低。在過去的11個交易日，德航股價重挫28%，成了法蘭克福DAX 30指數跌幅最深的企業，從年初到現在跌幅總計已超過1/3。

為降低疫情衝擊，上週德航已宣布將停止招聘新員工並鼓勵員工休無薪假，以減少公司的開支。德航預計在19日召開年度記者會，說明疫情對營運的影響。（編輯：王永志）1090303