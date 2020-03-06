新增4例確診武漢肺炎 巴西增至8例

（中央社記者唐雅陵聖保羅5日專電）巴西武漢肺炎疫情擴大，衛生部今天下午公布最新報告，新增4例確診患者，其中2起接觸確診患者，為境內感染，另外2起曾至義大利旅遊，確診病例累計至8例。

另有635起疑似病例，累計排除378起通報案例。

根據巴西衛生部，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）8起確診病例中，6起在聖保羅州，其中2起新增病例沒有出國旅行的記錄，但曾接觸過前往義大利、住在聖保羅市的首起確診患者。

衛生部執行秘書芮斯（Joao Gabbardo dos Reis）表示，確認巴西境內感染不意味發生持續性社區感染（即不知道感染源）。目前只有中國、南韓和義大利發生社區感染。

衛生部表示，這些都是零星感染，不能說新型冠狀病毒正在巴西境內傳播。

至3日為止，巴西只有2例確診病例，昨天新增2例，增至4例確診病例，這4起病例都在聖保羅州。第4起是一名曾前往義大利旅行的13歲女孩，衛生部最初認為這名患者的新型冠狀病毒檢測雖呈陽性，但無症狀，所以不列入確診病例；之後改口將女孩列入確診病例。

芮斯說，從現在起將有更多公私立病理化驗所進行新型冠狀病毒檢測，如果患者沒有出現症狀而檢測結果呈陽性，將被歸類為（確診病例中）無症狀帶原者。

今天另2起新增確診病例，一起在聖埃斯皮里圖州（Espirito Santo），一起在里約熱內盧州。聖保羅州和這2州都在巴西東南沿海。

根據報告，里約熱內盧確診病例是一名27歲女性，住在巴哈曼薩市（Barra Mansa），2月9日至23日造訪義大利和德國，她2月17日旅行途中開始出現輕微症狀，3月2日在巴西就醫，目前在家隔離，曾與她接觸的家屬將接受調查。

聖埃斯皮里圖的確診患者是一名37歲女性，也曾造訪義大利。

衛生部還在等候首都巴西利亞聯邦特區一起病例的第二次新型冠狀病毒檢測，第一次檢測結果呈陽性，患者是一名23歲女性，2月25日至3月2日造訪英國和瑞士，2月26日開始出現症狀。（編輯：郭中翰）1090306