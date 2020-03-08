至尊公主號仍困舊金山外海 北加州續增武漢肺炎確診

舊金山27號碼頭原本是郵輪乘客上下船的地方，現在停車場空蕩蕩，大門深鎖，原訂7日要搭至尊公主號下一趟旅程前往夏威夷的行程已經取消。中央社記者周世惠舊金山攝 109年3月8日

（中央社記者周世惠舊金山7日專電）武漢肺炎持續在全球延燒，暫泊舊金山外海的至尊公主號今天仍困在原處；舊金山灣區持續新增確診，史丹佛大學與華盛頓大學因有教職員確診，兩所大學都改為網路授課。

至尊公主號（Grand Princess）今天仍然暫泊在舊金山外海，船長聲明表示，今天早上有一輛救護車把一位乘客送到醫院，但不是因為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診，而是其他「嚴重」的健康問題。

舊金山的27號碼頭原本是郵輪乘客上下船的地方，在今天的微雨中，碼頭附近只有舊金山當地的媒體駐守，等待新消息，還有一些補給船上貨物的大卡車在停車場。

舊金山官員表示，至尊公主號上載有2422名乘客和1111名船組員，來自54個國家，船上有46人接受檢測，昨天結果公布21人確診，其中19名是船上工作人員。

擔任疫情總指揮的美國副總統彭斯（Mike Pence）昨天說，至尊公主號週末將移至「非商業港口」，至於是哪裡、乘客能否下船迄今都是未知數。

彭斯也指示，至尊公主號船上所有人都必須進行檢疫。

至尊公主號2月11日從舊金山出發前往墨西哥，21日郵輪返回舊金山，之後展開新的旅程前往夏威夷；一位71歲男性乘客從至尊公主號舊金山往返墨西哥的旅程返家後，於3月4日病逝，成為加州武漢肺炎死亡首例。至尊公主號於是提前返回母港舊金山，5日起困在舊金山外海。

至尊公主號6日初步檢測結果顯示，有21人感染武漢肺炎，其中包括19名船員與2名乘客。（中央社製圖）

今天，矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara County）新增8例確診，使得這個科技重鎮的感染人數來到32例；至於舊金山今天也新增6名確診，截至目前總數8人。

舊金山衛生官員阿拉岡醫師（Dr. Tomas Aragon）今天聲明表示，隨著檢疫的人數增加，確診人數也會再攀升。阿拉岡說，「60歲以上或健康狀況不佳的人，應該盡量少出門」。

因為有教職員確診和出現感染症狀，位在北加州的史丹佛大學與華盛頓州的華盛頓大學，都取消教室上課，改採網路教學。

史丹佛大學醫學院（Stanford School of Medicine）昨天晚間證實，一位教職員工確診武漢肺炎，該診間會關閉清潔，9日重新開放。

史丹佛大學有約1萬6500名學生，校內大型團體活動也將取消或調整。

教務長屈瑞爾（Persis Drell）在另一則聲明中表示，校內兩名大學生因有暴露在武漢肺炎病毒的隱憂，目前搬離宿舍、自我隔離，並等待檢測結果。

華盛頓大學（University of Washington）有一位教職員是推定性確診，會由政府衛生官員確認；學校為了預防性防疫，6日宣布，從9日起改為網路授課。（編輯：王永志）1090308