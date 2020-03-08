武漢肺炎延燒 日韓伊朗亞洲疫情總整理

（中央社首爾8日綜合外電報導）武漢肺炎疫情發燒，韓國今天通報新增272起確診案例，累計確診7313例，死亡總數則增加2人，來到50人。日本確診1166例，死亡14例；伊朗確診6566例，死亡194人。

●韓大邱市長指疫情可能放緩中

韓國武漢肺炎疫情最嚴重的大邱市，確診數增幅降至10天來最低，大邱市長權泳臻今天審慎傳達希望，指新增病例可能逐步減少。

今日新增病例數較前一天少，不過衛生官員警告，由於還在進行更多篩檢，相關數字仍可能波動。

韓國多達75%的確診案例出現在大邱市。韓聯社報導，大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）告訴記者，大邱市自2月29日以來，單日新增案例首次低於300例。

韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬（Jeong Eun-kyeong）則說，新增案例數減少，似乎跟當局就要完成篩檢新天地教會20多萬名成員有關。新天地教會是韓國疫情的中心。

●北韓解除3600多人隔離令

多家媒體今天報導指出，北韓已經解除3600多人的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）隔離令。法新社報導，平壤當局實施嚴格限制措施，關閉邊界，試圖避免爆發疫情，而當局也堅持境內沒有任何武漢肺炎確診病例。

●日本北海道病例破百

根據日本放送協會（NHK）自行統計，截至今晚，日本確診總數為1166例，包括鑽石公主號的696例以及境內470例。死亡14例，包括鑽石公主號的7例以及境內7例。

日本放送協會報導，日本北海道政府今天宣布，新增3例武漢肺炎確診病例，分別是住在空知地方的60多歲男性、70多歲女性，及住在旭川市的70多歲男性。

截至目前為止，北海道確診武漢肺炎病例已破百，總計101例，居日本47個都道府縣之冠；愛知縣70例排名第2、東京都64例排名第3。

●東奧停辦損失恐高達7.8兆日圓

日媒報導，根據試算，如果日本境內武漢肺炎疫情短期無法平息，導致今年東京奧運被迫停辦的話，恐會造成約7兆8000億日圓（約新台幣2兆2100億元）的經濟損失。

●日本大相撲無觀眾比賽

受到武漢肺炎疫情延燒影響，日本大相撲春季大賽（春場所）為避免讓大相撲力士受到感染，今天破天荒舉行「無觀眾比賽」，讓首日賽事出現場內靜悄悄、場外冷清清的罕見場景。

●伊朗增至194死確診6566例

伊朗衛生部今天通報新增49起武漢肺炎死亡病例，死亡總數增至194人，單日新增死亡人數創疫情爆發以來最多。另外，國營伊朗航空宣布，暫停所有飛往歐洲的航班。

路透社報導，伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianush Jahanpur）說：「根據實驗室檢測結果，又有743人感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。」目前伊朗境內武漢肺炎確診數已達6566例。

賈漢普爾還說：「過去24小時，伊朗又有49人死於冠狀病毒疾病，所以截至目前為止，伊朗境內有至少194起死亡病例。」

法新社報導，伊朗為全球目前武漢肺炎死亡病例數第3多的國家，僅次於疫情起源地中國，以及疫情最嚴重的歐洲國家義大利。武漢肺炎疫情已擴散至伊朗境內所有31個省份。

●印度克勒拉省5人檢測陽性

印度克勒拉省衛生廳長提契爾今天表示，根據初步檢測報告顯示，克勒拉省新增5名武漢肺炎病毒檢驗陽性的病例，其中3人2月底從義大利返國，卻沒有主動通報旅遊史。

●幸運號郵輪淪海上人球

「威士特丹號」郵輪淪海上人球情況重演！官員今天表示，泰國與馬來西亞因擔心武漢肺炎疫情，先後禁止歌詩達郵輪旗下「歌詩達幸運號」（Costa Fortuna）靠港。

歌詩達郵輪公司（Costa Cruises）表示，「歌詩達幸運號」並無出現疑似病例，6日卻遭泰國普吉島拒絕靠岸。

●孟加拉也淪陷 印尼越南新增確診

孟加拉當局今天證實境內出現首3例武漢肺炎確診案例。另外，印尼當局也證實又有2人對病毒呈陽性反應，累計6人確診；越南增至29人確診。

路透社報導，孟加拉流行病學疾病控制研究所（IEDCR）主任福洛拉（Meerjady Sabrina Flora）告訴記者，國內3名感染者年齡介於20至35歲，其中兩人最近從義大利返回孟加拉。

印尼方面，衛生部官員艾瑪德（Achmad Yurianto）在新聞簡報會表示，今天新增案例中有一名36歲男性是鑽石公主號郵輪（Diamond Princess）的工作人員，他在郵輪上感染病毒。另一起案例為55歲男性，在印尼首都雅加達感染。

越南衛生部今天指出，境內武漢肺炎感染案例從昨天的20例增至29例。

●新加坡新增確診12例

新加坡武漢肺炎今天新增12起確診病例，累計達150例，其中，裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴已成為最大的感染群。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090308