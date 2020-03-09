日本下修去年第4季GDP 引發經濟衰退憂慮

（中央社東京9日綜合外電報導）日本今天表示，去年10月到12月這一季經濟萎縮幅度大於初估值，反映出在武漢肺炎疫情威脅全球經濟成長前日本經濟的脆弱度。

上季國內生產毛額（GDP）成長率遭下修讓經濟學家預測，在武漢肺炎疫情抑制出口之下，日本正走向2012年以來的首次衰退。

日本去年10到12月這一季GDP成長率從2月的初估值萎縮1.6%，下修至萎縮1.8%。

日本經濟新聞（Nikkei Business Daily）的調查顯示，下降幅度也比民間經濟師估計的萎縮1.7%還要大。

日本在2014年將消費稅率從5%提高到8%，儘管擔心調高消費稅率恐對經濟造成影響，但去年10月還是再次將消費稅率提高到10%。上個季度還發生一連串自然災害，包括颱風造成大範圍淹水。

根據日本內閣府的數據，非住宅投資的降幅超乎預期，導致整體國內需求減少2.3%，而不是先前估計的2.1%。

武漢肺炎疫情預計將重創國內外經濟增長，特別對出口造成壓力，使得日本面臨艱困的挑戰。

經濟研究諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家利爾茅斯（Tom Learnmouth）說：「不幸的是，由於武漢肺炎全球蔓延，第一季的任何復甦都在萌芽時被扼殺。」

他說：「我們預計這季（1月到3月）GDP將較上季萎縮0.5%。」使得經濟衰退可能性增加。

他說：「可能主要是出口大幅下降造成的。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1090309