油價戰延燒 阿聯原油日供應量擬增100萬桶

（中央社阿布達比11日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯與俄羅斯間的原油價格戰升溫之際，阿拉伯聯合大公國阿布達比國家石油公司今天表示，已準備每天增加對市場供應約100萬桶原油。

法新社報導，阿布達比國家石油公司（Abu Dhabi National Oil Co.）發表聲明說：「根據我們的產能成長策略…我們有能力在4月每天對市場供應超過400萬桶原油。」

聲明還提到：「此外，我們將加速達成計畫，將產能擴增至每日500萬桶的目標。」

阿聯這項決定與波斯灣盟友沙烏地阿拉伯所採取的舉動相似。沙烏地6日因未能與俄羅斯為首的非石油輸出國家組織（OPEC）產油國達成減產協議，決定額外向市場供應數百萬桶原油，以確保原油供應市占。

沙烏地昨天宣布，要將每日原油供應量提高250萬桶至每日1230萬桶，此舉使與俄羅斯間的價格戰進一步升溫。

阿聯目前每天生產約300萬桶原油，但當局已撥出超過1320億美元（約新台幣4兆元）投資，用於在今年之內，將原油產能增至每日400萬桶，並將在10年內增至每日500萬桶。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090311