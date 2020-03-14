武漢肺炎疫情風險提高 巴西暫停觀光郵輪活動

（中央社記者唐雅陵聖保羅13日專電）鑒於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在巴西擴大的風險提高，巴西衛生部今天宣布，將無限期暫停整個巴西海岸線的觀光郵輪活動。

巴西東北部培南布可州（Pernambuco）衛生廳指出，在州府雷西夫（Recife）港口停泊的一艘客輪，有兩名患者確診感染新型冠狀病毒。

這艘客輪載有609名乘客，兩名確診患者是一對夫婦，最近曾前往義大利旅行，出現發燒、呼吸困難和其他呼吸道發炎症狀後，送醫接受檢驗。

當地政府與國家衛生檢驗局（Anvisa）一同評估情況後，禁止乘客和船組人員離開客輪，但未明確指出他們是否將接受隔離檢疫。

衛生部今天公布官方數據，巴西有98起確診2019冠狀病毒疾病病例。但加上各州衛生廳之後更新的數據，確診病例可能超過157起。

聖保羅市和里約熱內盧市今天各出現兩起感染源不明的社區感染病例，兩政府都已宣布無限期暫停所有群眾聚集的活動，比如預定4月份在聖保羅舉行的國際級演唱會Lollapalooza，將延至12月；各級公立學校也將從下週一開始逐步停課。

另一方面，聖保羅衛生廳今天宣布巴西首位確診病患已痊癒。這名61歲的男患者2月26日在聖保羅市確診，之前曾造訪義大利。（編輯：馮昭）1090314