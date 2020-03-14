武漢肺炎／波蘭宣布關閉邊界 禁止50人以上集會

（中央社華沙13日綜合外電報導）武漢肺炎疫情延燒，波蘭總理莫拉維茨奇今天表示，為遏止疫情蔓延，將對外籍旅客關閉邊界，自海外返回波蘭者將接受14天隔離。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）告訴媒體，將關閉邊界10天，但政府可能延長關閉時間。他說，波蘭多數確診病例屬「境外移入」，「我們不希望冠狀病毒在國內大舉傳播」。

波蘭內政部長卡明斯基（Mariusz Kaminski）表示，隔離及邊境關閉措施將自明天午夜起生效。

莫拉維茨奇說，在波蘭居住及就業的外籍人士可以入境，但他們必須接受隔離，可以選擇居家或在政府提供地點隔離。

而在鐵路和空中交通方面，波蘭政府僅允許國內線持續營運。

莫拉維茨奇還說，購物商場將關閉，但雜貨店及藥局會持續營業，餐廳及酒吧將禁止內用，不過鼓勵繼續提供外帶服務。未來兩週也將禁止50人以上公眾集會，當中也包括彌撒儀式。

波蘭目前有84人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），2人喪命，當局先前已關閉學校、博物館及電影院。波蘭人口約3800萬，是虔誠的天主教國家。

鄰國斯洛伐克和捷克也對外籍旅客關閉邊界。（譯者：侯文婷/核稿：劉淑琴）1090314