武漢肺炎大流行 外交部調升歐洲等逾30國旅遊警示

有鑑於歐洲及中東地區武漢肺炎疫情持續擴大，外交部14日也對歐洲申根區等30多國家地區調升旅遊警示至橙色及黃色。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳韻聿台北14日電）外交部今天說，有鑑於歐洲及中東地區武漢肺炎疫情持續擴大，且中央流行疫情指揮中心今天調升數國疫情警示，外交部也對歐洲申根區等30多國家地區調升旅遊警示至橙色及黃色。

歐洲及中東地區武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續升溫，考量世界衛生組織已宣布疫情進入全球大流行階段，中央流行疫情指揮中心今天宣布將義大利（已是第三級）以外的25個申根地區國家，以及英國、愛爾蘭、杜拜等，總計28個國家地區的旅遊疫情建議提升至「第三級」警告（Warning），從以上國家地區入境台灣的民眾必須居家檢疫14天，外交部今天也相應調升以上28個國家地區的旅遊警示燈號至「橙色」，建議民眾避免非必要旅行，自3月17日零時起生效實施。

旅遊警示提升的25個申根地區國家包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士，以及列支敦斯登。

此外，有鑑於疫情指揮中心同時宣布將保加利亞、羅馬尼亞、賽普勒斯、北馬其頓、阿爾巴尼亞、塞爾維亞、科索沃、克羅埃西亞、蒙特內哥羅，以及波士尼亞與赫塞哥維納等巴爾幹地區及周邊總計10國的旅遊疫情建議提升至 「第一級」注意（Watch），自以上國家入境的民眾應落實14天自主健康管理，外交部今天相應調升以上10國的旅遊警示燈號至「黃色」，民眾宜檢討是否前往。

外交部有4種旅遊警示燈號，包括灰色警示為提醒注意，黃色警示是特別注意旅遊安全並檢討應否前往；橙色警示是避免非必要旅行；紅色警示是不宜前往，宜儘速離境。（編輯：楊玫寧）1090314