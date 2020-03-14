防疫先上路 歐洲27國及杜拜返台者即起居家檢疫

中央流行疫情指揮中心14日宣布，17日起歐洲申根區27國及杜拜旅遊疫情將提升至第三級警告，但防疫作為先上路，凡是今天下午2時後登機返台者，入境後須居家檢疫14天。（中央社檔案照片）

（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北14日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，17日起歐洲申根區27國及杜拜旅遊疫情將提升至第三級警告，但防疫作為先上路，凡是今天下午2時後登機返台者，入境後須居家檢疫14天。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，歐洲疫情快速上升，病例數已逾3萬例，國內也發生多起歐洲境外移入病例；歐洲疾病預防控制中心（ECDC）日前評估歐盟地區及英國的感染風險為中至高，醫療照護量能超載風險高，且迅速朝社區持續傳播的階段發展。

陳時中說，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列旅遊疫情建議第三級的義大利以外，3月17日起將申根國家、申根區自由流動共27國以及杜拜（杜拜含轉機），提升至第三級，建議避免至當地所有非必要旅遊。

歐洲27國包括法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登、英國、愛爾蘭。

指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，歐洲27國以及杜拜雖自17日起才列為第三級，但為求謹慎，防疫作為將優先上路，凡是今天下午2時以前登機者，全數加強自主健康管理；2時以後登機者，全數居家檢疫。

陳時中也指出，3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者若無住所，可至集中檢疫所付費居住。（編輯：吳協昌）1090317