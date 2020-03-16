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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情16/100

韓國武漢肺炎確診增至8236例 76例死亡

最新更新：2020/03/16 10:39
至16日凌晨零時，韓國武漢肺炎確診病例達8236例。圖為光州民眾在藥局排隊購買口罩。（韓聯社提供）
至16日凌晨零時，韓國武漢肺炎確診病例達8236例。圖為光州民眾在藥局排隊購買口罩。（韓聯社提供）

（中央社首爾16日綜合外電報導）韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例達8236例，較15日增加74例；連同今早新增案例，死亡病例增至76例。

新增74例中，包括大邱35例、慶尚北道7例、首爾6例、京畿道20例，釜山、世宗市各一例，境外移入4例。

各地確診以大邱6066例、慶尚北道1164例最多，其次為首爾253例、京畿道231例、忠清南道115例、釜山107例、慶尚南道85例。仍集中在最先爆發群聚感染的大邱、慶尚北道，以及首爾、京畿道等首都周邊。

韓國聯合新聞通訊社報導，截至今天凌晨零時，韓國境內有75例死亡，連同慶尚北道新增一例，共76例死亡，致死率0.92%。

報導說，慶尚北道新增的死亡案例為82歲女性，原先住在慶尚北道清道郡立老人療養醫院，5日確診後送至金泉醫療院治療，但因肺炎症狀惡化不治。

解除隔離人數來到1137例，較15日增加303例，一舉突破千人。韓國至今有近27.5萬人接受篩檢，其中25萬1297人為陰性，1萬4971人仍在等待結果揭曉。（譯者：廖禹揚/核稿：郭中翰）1090316

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