更多編輯台推薦新聞：
好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星
運動

Kevin Durant確診武漢肺炎 NBA最大咖中鏢球星

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整
運動

國際奧會：東京奧運如期舉辦 選手參賽資格可做必要調整

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者
國際

美中媒體戰再升溫 蓬佩奧批中驅逐美3大報記者

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
分析／中國拿簽證當武器 未來驅逐外媒可能更頻繁
首頁 / 國際

義大利疫情失控 北部重災區恐缺病床

最新更新：2020/03/16 12:26

（中央社羅馬15日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）在歐洲迅速蔓延，重災區義大利北部倫巴底大區區長今天警告，病患病床與人工呼吸器都已漸漸用盡，呼籲當局提供協助。

與此同時，梵蒂岡宣布，原定4月5日展開的復活節週活動將會取消。

義大利政府準備公布家庭援助措施，協助民眾因應疫情。許多人現在認為，這是第二次世界大戰以來義大利面臨的最大危機。

而義大利實施的全國封鎖今天首遇週末，首都羅馬下午陽光普照，街頭卻空蕩一片，只偶爾見到幾名慢跑者以及少數當地人拿著購買雜貨的袋子經過。

梵蒂岡宣布復活節儀式「會在沒有信徒實際與會的情況下舉行」之後，退休人士羅曼（Roman）表示：「我對宗教消息不是很感興趣，我比較在意的是有關自身健康的事情。」

米蘭所屬的倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana）表示，義大利金融首都米蘭周邊狀況「愈來愈嚴重」。

方達納告訴義大利Sky TG24頻道：「我們就快不能幫人們急救了，因為我們的加護病床快沒了。」

「我們需要那些（醫生）用來把空氣送到肺部的機器，人工呼吸器，但很不幸地我們找不到。」

過去3週來，義大利通報1441起死亡，其中966例在倫巴底大區。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090316

延伸閱讀
北義醫療告急 醫師坦言自己染疫恐也無法救義大利武漢肺炎疫情嚴重 棺材燒不完訃聞滿報紙義大利武漢肺炎病例已2萬7980起 病故2158人

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報