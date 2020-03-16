義大利疫情失控 北部重災區恐缺病床

（中央社羅馬15日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）在歐洲迅速蔓延，重災區義大利北部倫巴底大區區長今天警告，病患病床與人工呼吸器都已漸漸用盡，呼籲當局提供協助。

與此同時，梵蒂岡宣布，原定4月5日展開的復活節週活動將會取消。

義大利政府準備公布家庭援助措施，協助民眾因應疫情。許多人現在認為，這是第二次世界大戰以來義大利面臨的最大危機。

而義大利實施的全國封鎖今天首遇週末，首都羅馬下午陽光普照，街頭卻空蕩一片，只偶爾見到幾名慢跑者以及少數當地人拿著購買雜貨的袋子經過。

梵蒂岡宣布復活節儀式「會在沒有信徒實際與會的情況下舉行」之後，退休人士羅曼（Roman）表示：「我對宗教消息不是很感興趣，我比較在意的是有關自身健康的事情。」

米蘭所屬的倫巴底大區（Lombardy）區長方達納（Attilio Fontana）表示，義大利金融首都米蘭周邊狀況「愈來愈嚴重」。

方達納告訴義大利Sky TG24頻道：「我們就快不能幫人們急救了，因為我們的加護病床快沒了。」

「我們需要那些（醫生）用來把空氣送到肺部的機器，人工呼吸器，但很不幸地我們找不到。」

過去3週來，義大利通報1441起死亡，其中966例在倫巴底大區。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090316