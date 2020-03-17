民眾返國躲武漢肺炎疫情 亞洲準備攔阻新病例

（中央社香港/北京17日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在歐洲、北美與中東爆炸性擴散，引發亞洲民眾返鄉潮。現在台灣等防堵疫情相對成功的亞洲政府準備攔截新一波境外移入病例。

路透社報導，全球現在紛紛動員對抗病毒。而台灣、中國、香港、新加坡等地到目前為止，防止疫情擴散相對成功。

但近幾天來，境外移入確診案例暴增，令人憂心防疫努力可能快速破功。

香港行政長官林鄭月娥今天在新聞簡報會上表示，許多國家的確診案例數可說是大爆發，若香港不嚴控外來輸入病例，過去兩個多月來的防疫工作將前功盡棄。

武漢肺炎疫情源頭中國大陸最新數據顯示，昨天新增21起確診病例，其中海外輸入案例共20例，患者多半是中國人。香港當局也說過去兩週的新增確診病例多屬境外移入。

台灣近3天新增24起確診，全為境外移入案例。韓國截至15日也有44起新增病例與旅客感染病毒有關。

新加坡昨天新增17人確診感染，創下單日最高紀錄，其中11人屬境外移入病例。

人們趕忙離開歐美疫情熱點，已促使機票價格走揚。由於民眾嘗試在當局實施更嚴格限制前抵達香港，昨晚從英國倫敦飛往香港的機票，最高來到港幣5萬元（新台幣19萬4800元）。

1名英國劍橋大學學生返抵香港時面戴口罩，手戴橡膠手套。這名學生說：「回家比在英國安全，因為（英國首相）強生（Boris Johnson）控制疫情爆發的政策令人生疑。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090317