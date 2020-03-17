更多編輯台推薦新聞：
花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】
生活

花蓮南安發現台灣黑熊屍體 死因不排除人為因素【更新】

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響
兩岸

共機夜間高難度擾台 學者：強調戰力未受疫情影響

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
生活

陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚
文化

國寶級歌仔戲大師小鳳仙辭世 楊麗花悲痛落淚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
武漢肺炎重創經濟 專家警告全球衰退可能已開始
首頁 / 國際

民眾返國躲武漢肺炎疫情 亞洲準備攔阻新病例

最新更新：2020/03/17 22:00

（中央社香港/北京17日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在歐洲、北美與中東爆炸性擴散，引發亞洲民眾返鄉潮。現在台灣等防堵疫情相對成功的亞洲政府準備攔截新一波境外移入病例。

路透社報導，全球現在紛紛動員對抗病毒。而台灣、中國、香港、新加坡等地到目前為止，防止疫情擴散相對成功。

但近幾天來，境外移入確診案例暴增，令人憂心防疫努力可能快速破功。

香港行政長官林鄭月娥今天在新聞簡報會上表示，許多國家的確診案例數可說是大爆發，若香港不嚴控外來輸入病例，過去兩個多月來的防疫工作將前功盡棄。

武漢肺炎疫情源頭中國大陸最新數據顯示，昨天新增21起確診病例，其中海外輸入案例共20例，患者多半是中國人。香港當局也說過去兩週的新增確診病例多屬境外移入。

台灣近3天新增24起確診，全為境外移入案例。韓國截至15日也有44起新增病例與旅客感染病毒有關。

新加坡昨天新增17人確診感染，創下單日最高紀錄，其中11人屬境外移入病例。

人們趕忙離開歐美疫情熱點，已促使機票價格走揚。由於民眾嘗試在當局實施更嚴格限制前抵達香港，昨晚從英國倫敦飛往香港的機票，最高來到港幣5萬元（新台幣19萬4800元）。

1名英國劍橋大學學生返抵香港時面戴口罩，手戴橡膠手套。這名學生說：「回家比在英國安全，因為（英國首相）強生（Boris Johnson）控制疫情爆發的政策令人生疑。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1090317

延伸閱讀
武漢肺炎台灣單日增10例確診創新高 6人為旅行團群聚武漢肺炎再增3例境外移入 荷蘭航空副機師在台確診印尼再添7例武漢肺炎確診 均列境外移入

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報