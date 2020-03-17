巴西首例 聖保羅出現武漢肺炎死亡病例

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西聖保羅州今天出現巴西首起因感染2019冠狀病毒疾病的死亡案例，患者是一名62歲男性，本身有糖尿病、高血壓和攝護腺肥大病史。

截至今天上午，巴西各州衛生廳累計有301起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，較昨天新增67起。

聖保羅衛生廳指出，目前聖保羅州有152起確診病例，另有1777起疑似病例。州政府評估，2019冠狀病毒疾病疫情應持續4、5個月，但當局採取諸如取消學校課程和限制活動等措施，應該不會持續這麼長的時間。

聖保羅州政府今天還指出，將評估世界衛生組織（WHO）的建議，對所有2019冠狀病毒疾病疑似病例進行病毒檢驗。目前聖保羅州只對公立醫療體系住院患者進行病毒檢驗，對其他疑似案例採取臨床診斷。

聖保羅市政府為遏制疾病傳播，本週開始對民眾實施社交距離限制，改變了巴西這座第一大城的面貌，平時交通壅塞的街道變得冷清許多。

聖保羅州的公私立學校課程從昨天開始逐步取消，聖保羅市立和州立學校將運作到20日，23日起無限期關閉。（編輯：周永捷）1090317