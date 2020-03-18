遏制武漢肺炎疫情蔓延 巴西將採強制隔離

（中央社記者唐雅陵聖保羅17日專電）巴西2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情持續蔓延，衛生部和公共安全暨司法部今天制定強制性隔離檢疫標準，以遏制新型冠狀病毒傳播。

根據這項辦法，所有巴西公民都必須依法遵守緊急防疫措施規定，包括社交距離；隔離檢疫；接受醫療檢驗、疫苗接種和特殊治療；屍檢；限制陸海空出入境；徵用個人和法律實體的財物和服務，日後賠償。

根據辦法，強制隔離檢疫和治療只能由醫師或醫療專業人員指示。不遵守這些措施者，將承擔民事、行政和刑事責任，以觸犯公共衛生法判處一個月至一年監禁和罰款。

今天凌晨，東北部巴伊亞州（Bahia）一名在家隔離的新型冠狀病毒疾病確診患者擅自離開住所，稍後被當地警察逮回。當局說明，這不是侵犯民眾自由來去的權利，但面對疾病大流行的異常情況，團體利益至上。

祕魯、阿根廷等12個拉丁美洲國家先後宣布鎖國後，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天也宣布局部封鎖巴西北部羅賴馬州（Roraima）與委內瑞拉邊界禁止人流，但繼續開放貨物流通，以免損及當地經濟。

截至今天下午，巴西已確診314起新型冠狀病毒病例，其中164在聖保羅州。

聖保羅州今天也出現巴西首起因感染2019冠狀病毒疾病死亡案例，患者是一名62歲男性，本身已有糖尿病、高血壓和攝護腺肥大病史。

這名患者最近沒有出國或接觸其他確診病例，屬感染源不明的社區感染案例。他在10日出現發高燒、咳嗽和呼吸道問題等症狀，14日住進聖保羅Sancta Maggiore私人醫院，昨天下午病逝。

這家醫院還有4起老年人疑似感染新型冠狀病毒死亡案例，但檢驗尚未有結果。

醫院感染管制專家蓋拉（Carla Guerra）表示，醫療人員對疫情發展感到擔憂，呼籲民眾加強自我保護，盡量待在家裡，切實遵守保持社交距離和隔離等防疫措施。（編輯：林憬屏）1090318