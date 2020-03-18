好萊塢影視拍攝全停擺 幕後人員暫時沒工作

（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）隨著大咖明星、唱片公司高層感染，武漢肺炎疫情全面衝擊美國影視產業，戲院影城關門、大片停拍或延後上映，骨牌效應也影響了周邊工作人員。

美國影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）、漫威演員伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）、「冰與火之歌」男星克里斯托夫希弗哲（Kristofer Hivju）等檯面上的明星染病之後，美國娛樂產正走入寒冬。

加州宣布禁止250人以上集會，不只運動比賽喊停，連大型電影、電視拍攝工作也只能喊卡。

已停拍的電視節目有脫口秀「吉米夜現場」（Jimmy Kimmel Live）、長壽影集「實習醫生」（Grey's Anatomy）、Apple TV+影集「晨間直播秀」（The Morning Show）、「週六夜現場」（Saturday Night Live）等。

停拍的電影名單也有一長串，拍好的電影紛紛延後上映。預計3月底上檔的真人版「花木蘭」確定延後，「007：生死交戰」（No Time to Die）、復仇者聯盟系列「黑寡婦」（Black Widow）延後上映。

美國兩大連鎖電影院AMC、Regal今天先後宣布，關閉旗下600多家、500多家全美的電影院。加上其他的院線系統，全美約有3000家以上的戲院暫時關門。

娛樂產業看似光鮮亮麗，底下有許多幕後人員，靠著每個月入帳的薪水過日子。有些甚至是打零工的非正職雇員，在不同的電視、電影劇組之間討生活。

骨牌效應影響所及，從演員、燈光師、司機、行政人員、油漆工、髮型師、外燴業者都突然沒有工作。更嚴重的是，許多影視從業人員本來可以在餐廳、酒吧兼差，貼補家用，但現在餐飲業也受到疫情衝擊，準備裁員。

台灣造型師吳劉宜芳（Michelle Wu）專為影視名人打點服裝配件，進行時尚雜誌的平面拍攝。她接受電話訪問表示，目前得到消息，好萊塢的電視影集、電影拍攝全都停擺，音樂會、演唱會也都延期或取消。

吳劉宜芳以時尚雜誌的拍攝現場為例，髮型師、化妝師及服裝師都與明星有貼身接觸，很多明星跨國工作，感染的風險很高，因此暫停拍攝工作對工作人員也是好事，防疫優先。（編輯：馮昭）1090318