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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

印尼單日增55起武漢肺炎確診 雅加達重災區

最新更新：2020/03/18 19:15
位於雅加達市中心的獨立紀念碑廣場自14日起不對外開放，避免群眾聚集。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月18日
位於雅加達市中心的獨立紀念碑廣場自14日起不對外開放，避免群眾聚集。中央社記者石秀娟雅加達攝 109年3月18日

（中央社記者石秀娟雅加達18日專電）印尼今天通報新增55例武漢肺炎確診個案，其中的30例在雅加達，全國累計達227例，另新增12人死亡，死亡總數共19人。全國至少12個省級行政區有確診個案。

印尼政府負責就2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）發言的衛生部疾病管制及預防局秘書長艾瑪德（Achmad Yurianto）今天宣布截至中午12時的統計。

印尼共34個省級行政區，先前包括雅加達特區及日惹特區在內，已有9個省級行政區出現確診，今天再新增楠榜省（Lampung）、東爪哇（East Java）及東加里曼丹省（East Kalimantan）。

先前出現確診的地區還包括西爪哇（West Java）、中爪哇（Central Java）、峇里島、北蘇拉威西（North Sulawesi）、西加里曼丹（West Kalimantan）、萬丹省（Banten）以及廖內群島（Riau）等地。

根據統計，武漢肺炎確診個案多數集中在雅加達，今天新增的55例有30例在雅加達，總計19人死亡中，12例在雅加達。（編輯：陳永昌）1090318

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