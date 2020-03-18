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日本武漢肺炎篩檢量低 僅用1/6檢測量能

最新更新：2020/03/18 20:22

（中央社東京18日綜合外電報導）數據顯示，日本雖開始提高2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）檢測能力，當局仍只用1/6檢測量能，令人擔心日本低估疫情，未採取足夠遏止措施。

日本全國聚合酶連鎖反應（PCR）檢測量能已成長至每天7500人，有望在本月底達到每天8000人的目標。

但據日本公衛當局數據，相較於南韓檢測超過20萬人及義大利檢測8萬人，日本過去一個月每日平均檢測1190人，共只篩檢3萬2125次，並僅有1萬6484人確實採檢，因為許多人接受多次篩檢。

厚生勞動省表示，檢測量能提升讓醫生更容易安排PCR測試，而實際進行檢測的數據反映醫師態度謹慎。厚生勞動省官員佐原康之昨天在記者會上說，有檢測量能，不代表需要充分利用這種能力。

不過，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前表示，各國需要加強檢測，「測試每個疑似病例」。

根據日本放送協會（NHK），不包括鑽石公主號郵輪病例，日本有868起確診病例及29例死亡病例。

日本公衛當局專注在群聚感染病例上，大疫區包括東京、大阪等區域，還有兵庫縣、北海道及愛知縣等地。厚生勞動省的最新疫情地圖顯示，全國約有13處地區出現社區感染。

倫敦國王學院（KCL）人口健康研究所（Institute for Population Health ）所長澀谷健司說，因檢測率較低，看不見的群聚感染恐在未能控制疫情處快速增加，日本應學習南韓的「得來速」檢測法，在不讓醫院及醫療人員負擔過重下增加監控力。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090318

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