都市確診患者增 日本專家會議：避免疫情大爆發

（中央社記者楊明珠東京20日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延全球，日本政府專家會議19日開會後提出建言指出，鑑於目前都市確診患者仍增，呼籲民眾要注意避免疫情大爆發。

為因應武漢肺炎疫情，日本政府專家會議19日晚上召開第8次會議並提出建言。專家會議認為，雖然疫情持續控制住，但如今以都市為主的地區確診者仍在增加中，今後無法釐清感染源的確診者可能續增，如果擴大到全國，可能會發生由某地引發的疫情暴衝造成大規模流行。

日本政府專家會議指出，今後對策是要因應區域感染，具體來說，如果是疫情有擴大傾向地區，當地可適當發布緊急事態宣言、籲請民眾或公司團體等盡量自我克制行動、克制辦活動等。如果是疫情開始趨於平息地區，可考慮「解禁」，從風險較低活動開始恢復舉辦。

專家會議認為，如果是沒傳出確診者地區，學校活動、觀賞戶外體育活動、文化及藝術設施的利用等，可從風險低的活動開始恢復舉辦。

上個月24日，日本政府專家會議表示，「今後大約2週是（防疫）關鍵期」，日本政府據此決定，籲請各界盡量克制辦大型活動、學校停課。實施2週後，日本政府於本月9日，分析了北海道政府發布緊急事態宣言的對策等，認為仍有必要持續克制辦大型活動等作法。

專家會議肯定北海道這次作法，認為北海道政府呼籲民眾週末盡量不要外出、盡量不要辦活動、停課等對策，得以掌握群聚感染情況，結果某種程度控制住疫情，遏制了確診者新增。

專家會議建議，今後有必要針對地區推動不同防疫工作，除了重新檢討籲請一律克制作法，如果是沒確診者地區，可考慮解除自我克制。此外，如果是症狀輕微或無症狀確診者，專家會議呼籲這些人最好在家療養，讓醫院得以充分因應重症病患。

日本厚生勞動大臣加藤勝信在專家會議結束後對媒體表示，仍持續籲請傳染風險較高地區，盡量克制舉辦活動。

先前專家會議就呼籲民眾注意，以下3種情況的場所盡量不要前往，包括通風差（空氣差）密閉空間、多數人聚集場所、人與人近距離交談場所。

加藤表示，今後也呼籲民眾注意，盡量不要前往上述3種情況的場所。（編輯：劉學源）1090320