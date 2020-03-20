法國武漢肺炎確診破萬 醫師集體訴訟告政府失職

（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國政府應對武漢肺炎失策，行動緩慢引發批評。前衛生部長布辛本週說1月就警告政府疫情凶險，卻遲遲不作為。今天3位醫師對總理菲力普與布辛提出集體訴訟，狀告兩人失職。

法國今天2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例破萬，比昨天增加1861例，累計達1萬995人確診。死亡數新增128人，累計共372人死亡。

3位醫生今天向法院提出集體訴訟，狀告菲力普（Edouard Philippe）及布辛（Agnès Buzyn）「放棄」為防堵2019年冠狀病毒疾病而採取即時措施。

3位原告指控菲力普和布辛「當時已意識到疾病的威脅且有能力採取行動，卻選擇不作為」。

原告提及布辛17日在市長選舉落敗後接受「世界報」專訪時的驚人發言。布辛在專訪中說，她去年12月底接到不知名肺炎在中國武漢爆發的消息，並通知公衛署，接著1月11日就通報總統馬克宏和總理菲力普，且「警告他們選舉必然無法順利進行」。

布辛說：「當我辭職參選時，就知道疫情的大海嘯即將到來，我離開時預料選舉無法順利舉行。」在專訪中，她將政府執意舉行市長選舉的決策過程稱為一場「化妝舞會」。布辛語出驚人的發言隨即為政府帶來衝擊，法國媒體紛紛將此稱為「布辛門」。

因此，原告控訴菲力普和原為醫師的布辛「自願放棄採取或尋找對策，來對抗這個使人民安全陷入險境的災害」，災害是指新型冠狀病毒。若判決成立，菲力普和布辛可能被判有期徒刑2年與罰金3萬歐元（約新台幣97萬元）。原告表示，直到3月13日，政府才開始採取對策，最後走上全民閉關這條路。

影片來源：FRANCE 24 English

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原告表示，若措施提早執行，「就能防堵病毒、減少感染人數，進而減少帶原者感染他人的機會」，能避免如瓦茲省（Oise）發生的大規模群聚感染。他們指責「當時除了關閉學校，完全沒有採取其他措施」。

17日晚間，菲力普在記者會中企圖擺脫布辛言論所造成的爭議。他說：「若我們不把布辛的話當真，我就不會在1月就開始規劃相關會議... 這些控訴我都知道，也都承受。」

公共行動及審計部長達馬南（Gérald Darmanin）昨天向民眾表示，政府2月時不知道疫情會發展到如此地步，並表示政府任何決策「都沒有違背專業人員的建議」。

2019年冠狀病毒疾病疫情危機引發許多法國醫療人員不滿，巴黎歐洲喬治龐畢度醫院（Georges Pompidou European Hospital）急診部主任儒凡（Philippe Juvin）16日在電視節目上嚴厲表示，「法國在醫療上根本就是未開發國家」。

儒凡在電視上質問：「你會怎麼稱呼一個沒辦法提供口罩給人民的國家？」他描述現在醫院內的混亂情況：「當病人出現症狀來醫院看診，醫院資源有限，無法檢測，只能叫病人回家待著，開處方箋讓他們去藥局買口罩，因為醫院根本沒有足夠的口罩。」儒凡說，目前口罩數量連提供醫護人員都有困難。（編輯：郭中翰）1090320