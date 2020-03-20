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紅寶石公主號3人確診武漢肺炎 澳聯繫2700乘客

最新更新：2020/03/20 12:17

（中央社雪梨20日綜合外電報導）澳洲新南威爾斯州衛生廳長哈扎德今天表示，紅寶石公主號（Ruby Princess）郵輪有3人對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測呈陽性反應。

澳洲「雪梨晨驅報」（The Sydney Morning Herald）報導，新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）今天下午在記者會上說，紅寶石公主號有13人接受採檢，有3人驗出呈陽性反應。

3個確診個案中，有兩人是乘客，目前已在皇家艾佛瑞德王子醫院（RPA）接受治療。另一例是還待在船上的船務人員。

哈扎德說，紅寶石公主號船上約有1100名船員與2700名乘客，昨天停泊雪梨。

紅寶石公主號已向船上所有乘員發送電子郵件與簡訊，但哈扎德說，他擔憂不知道接觸到確診個案但已下船的乘客。

哈扎德說：「如果他們覺得不必隔離14天，覺得到處趴趴走沒關係，身為新南威爾斯州衛生廳長，我要向他們傳達的明確訊息是，不，這樣不可以。」

他說：「請立即居家隔離14天，在家裡、一般住所或任何所在地點自我隔離，開始認真留意自己的健康狀況。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1090320

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