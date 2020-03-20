確診武漢肺炎將破千 馬來西亞台僑有信心抗疫

（中央社記者郭朝河吉隆坡20日專電）馬來西亞武漢肺炎確診病例將破千，人心惶惶，不過寶島婦女協會執行主席兼僑務促進委員方淑華認為，在地台僑沒出現集體恐慌，反倒會遵守行動管制令乖乖待在家中。

原本馬來西亞2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情一直受控制，但2月底3月初舉行的萬人清真寺大集會使確診人數飆升。截至昨天為止，馬來西亞新增110起確診病例，累計確診達900例。其中20人在加護病房接受治療，康復人數共75人，死亡2人。

為防止疫情擴大，馬來西亞政府18日至31日實施行動管制令，禁止公民出入境，阻止外國人入境。學校停課兩週，大部分政府與公司行號配合停擺兩週。

雖然大馬一週來每天新增病例都以百計，但方淑華透過中央社電話專訪表示，自己不會想暫時到台灣躲避疫情。據她所知，目前也沒有留在馬來西亞的台商或台僑因疫情而特意逃回台灣。

她說，若搭飛機回台灣過程中不幸感染冠狀病毒，可能會造成台灣家人的負擔。因此，她認為配合馬來西亞政策，乖乖待在家中隔離，才算負責任。

方淑華說，由於馬來西亞政府之前太過低估疫情，防範措施不太嚴謹，才導致防疫工作破口出現，造成近千人確診。不過，目前採取封關鎖國政策後，至少已算有效控制疫情蔓延，她仍對馬來西亞政府的抗疫行動有信心。

雖然如此，她認為馬來西亞政府在防範疫情方面仍有缺失，這項行動管制令並不完善，應該針對不同地區規劃補給站或救援中心，讓每個社區都能自行管理疫情，用分散管理來取代集中防疫的模式更能分擔醫護人員與政府的工作。

據她所見，馬來西亞華人防範意識比較高，在疫情大規模爆發前都已戴口罩外出，反倒是馬來人比較輕鬆看待疫情，個人衛生習慣也比較鬆懈，因此清真寺會爆發大規模交叉傳染不令人意外。

方淑華經營的公司原本每年會舉辦兩次大型展覽，讓台灣廠商飛到馬來西亞參展，她也會帶馬來西亞廠商飛到中國參展，每年大概會參加50場左右。由於全球疫情未停歇，她坦承所有業務都只能停擺，只能預期8月時疫情能全面解決。

雖然經濟蒙上巨大虧損，但她認為此時先搞定疫情比任何事都重要，否則大多數人健康亮紅燈，最終會影響經濟活動。（編輯：郭中翰）1090320