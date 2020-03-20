防堵武漢肺炎 韓國22日起全面篩檢歐洲入境人士

武漢肺炎疫情在歐洲快速延燒，為防堵境外感染，韓國政府宣布，22日起將對所有從歐洲入境韓國的本國民眾及外國籍旅客進行篩檢。圖為首爾國際地標性地標G-Tower大門關閉。（韓聯社提供）

（中央社首爾20日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情在歐洲快速延燒，為防堵境外感染，韓國政府宣布，22日起將對所有從歐洲入境韓國的本國民眾及外國籍旅客進行篩檢。

韓聯社報導，韓國當局研判目前從歐洲入境者確診狀況比1、2月時中國入境旅客更為嚴重，為確實阻斷感染路徑，韓國中央災難安全對策本部宣布自22日起，強化對歐洲入境韓國的所有本國民眾和外國旅客檢疫措施，改為全面進行篩檢。

中央災難安全對策本部說明，22日起入境檢疫時就會立即進行分流，有疑似症狀者，將送至檢疫所隔離，無症狀者則到臨時生活設施接受篩檢。

若篩檢結果為陽性，將根據症狀嚴重性直接送至醫院或生活治療中心；若結果為陰性，本國籍或長期居留的外國籍人士須在家隔離14天。觀光客或短期居留的外國籍人士不需隔離，但必須與衛生當局保持電話聯繫。

為因應歐洲入境旅客全面篩檢措施需求，韓國政府已準備約800間房，提供給有感染可能但無症狀者臨時住宿；並將提供須自家隔離的所有本國、外國籍人士生活費補貼或帶薪休假等補助。

當局統計，至19日凌晨零時為止，韓國確診者有79例為境外感染，其中16例是在機場檢疫確診。中央防疫對策本部稍早也指出，近期從歐洲入境韓國旅客中，出現疑似症狀者確診率約5%。（譯者：廖禹揚/核稿：陳惠珍）1090320