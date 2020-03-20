武漢肺炎伊朗增149死 累計1433死近2萬例確診

（中央社德黑蘭20日綜合外電報導）伊朗衛生部官員推文表示，境內新增149起感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）不治病例，死亡總數增至1433人；確診暴增1237例，累計1萬9644人確診。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）已下令內政部和各省省長關閉全國的購物中心，防範武漢肺炎疫情蔓延。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）在慶祝伊朗新年的演講中，讚美伊朗人民在對抗冠狀病毒時做出很大的犧牲。

哈米尼說：「這些犧牲，來自醫院醫療團隊、醫生、護士、助理、主管和員工。」伊朗是中東地區疫情最嚴重的國家。

伊朗官方媒體2月27日報導，伊朗前駐教廷大使霍斯羅沙希（Hadi Khosroshahi）因染疫喪生。2月21日才當選伊朗國會議員的達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak），29日也因染疫不治。

此外，哈米尼的顧問團「權宜委員會」委員米爾莫哈瑪迪（Mohammad Mirmohammadi）和外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）的顧問謝柯列斯蘭（Hossein Sheikholeslam）等官員，也因武漢肺炎喪命。（譯者：吳昇鴻/核稿：楊昭彥）1090320