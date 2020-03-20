印度歌手確診武漢肺炎 總統也取消行程

（中央社記者康世人新德里20日專電）印度知名女歌手卡普今天表示，自行檢測武漢肺炎病毒呈現陽性，造成早前與她共同出席晚宴的政治人物恐慌，印度總統柯文德也因此取消行程。

卡普（Kanika Kapoor）今天在社媒Instagram公布檢驗2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）呈現陽性，已被隔離在北方省勒克瑙（Lucknow）的喬治國王醫學大學。

印度媒體報導，卡普15日曾與幾名政治人物在勒克瑙出席200人晚宴。印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）18日與和卡普出席同一晚宴的印度人民黨籍國會下院議員辛赫（Dushyant Singh）等人見面，可能有感染風險，被迫取消所有行程。

前拉吉斯坦省（Rajastan）省長菈姊（Vasundhara Raje）推文說，她和她的兒子、國會下院議員辛赫出席晚宴，不幸的是，同樣也是晚宴客人的卡普檢驗武漢肺炎病毒呈現陽性。

菈姊指出，她和兒子沒有出現任何症狀，但為謹慎，兩人已立即採取自我隔離及一切必要預防措施。

同樣出席晚宴、已自行隔離的崔納木國大黨（Trinamool Congress）的歐布萊恩（Derek O'Brien）惱怒地說，辛赫參加那場晚宴後，又出席國會會議。

歐布萊恩呼籲印度國會應暫時關閉，他批評，這屆政府讓所有人面臨風險，雖然總理莫迪（Narendra Modi）要求與感染者接觸者須自我隔離，但仍讓國會繼續開議。他前幾天坐在辛赫身旁2個半小時，另有2位國會議員也自我隔離，會期應該延後。

卡普9日由倫敦搭機返孟買，機場篩檢時沒有症狀，2天後前往勒克瑙，之後覺得喉嚨痛，15日出席勒克瑙的大型晚宴，約200名賓客如今面臨感染風險。

卡普的父親初步檢測也呈陽性，結果需進一步確認，母親的檢測結果為陰性。

印度衛生部官員表示，卡普違反強制居家隔離政策，政府將採懲罰性措施。

印度截至今天下午5時，累計武漢肺炎確診病例為196例，其中4人死亡，22人康復。（編輯：廖漢原）1090320