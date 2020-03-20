新加坡防疫禁止逾250人活動 用餐座位要隔1公尺

（中央社記者黃自強新加坡20日專電）新加坡為降低武漢肺炎感染風險，祭出各種新的防疫措施，即日起到6月30日止，禁止超過250人以上的聚會與活動，另外，餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺距離。

新加坡衛生部晚間最新公告，今天新增40起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中有30起從境外移入，多數曾造訪英國。新加坡確診累計達385例。

新加坡原本規定超過250人出席的文化、體育或娛樂的售票活動，應予取消或延期舉行，藉以減少民眾群聚接觸機會，但如今擴大範圍到所有活動。

根據衛生部公告，即日起到6月30日止，禁止舉辦超過250人以上的聚會與活動，少於250人以下活動，則要採取各種預防措施，讓參與者保持至少1公尺距離，確保場地通風良好，另要測量體溫，禁止身體不適者參加。

在餐飲業者部分，餐飲場所用餐座位至少要保持1公尺距離，如果採固定座位的餐廳或小販中心，業者要讓消費者採間隔座位方式用餐，讓消費者保持安全距離。休閒娛樂場所也要採取相關措施，減少消費者接觸機會。

衛生部公告指出，雇主應實施遠距辦公模式，讓員工在家辦公，或錯開員工的上下班時間，以及間隔1公尺座位距離。所有會議盡量以電話或視訊會議進行。

另外，新加坡從今晚11時59分起，所有從海外返回新加坡的公民、永久居民、工作證持有人與短期訪客，都要施行為期14天的「居家通告」（Stay Home Notice）。凡接獲「居家通告」的民眾，14天內不得外出，違反規定者將受處分。新加坡政府籲請民眾延後所有出國計畫，暫留新加坡。

新加坡先前已禁止過去14天曾赴中國、韓國、伊朗、義大利、法國、西班牙與德國的旅客入境或過境新加坡。所有郵輪均禁止靠岸。

新加坡目前並未打算調升「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級到紅色警戒，也不會封城鎖國。（編輯：陳永昌）1090320