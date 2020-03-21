紐約疫情嚴峻 州長令多數企業全體員工待在家

（中央社記者尹俊傑紐約20日專電）紐約州武漢肺炎確診病例今天衝破7000例。為遏阻疫情蔓延，紐約州長古莫下令所有非民生必需企業全體員工待在家，並加強規範民眾外出，他堅稱這並非「就地避難」指令。

根據紐約州政府最新數據，全州確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）達7102例，高居全美首位，較昨天激增2950例；紐約市已有4408人確診，較昨天增加1939例。紐約州人口約占美國6%，但因病毒檢測加速，州內武漢肺炎確診總數達全美一半左右。

古莫（Andrew Cuomo）在記者會宣布防疫新規時說，紐約所有人都處在不同程度的隔離，這是「我們所能採取最嚴厲的措施」，「現在不是平常生活了，接受它，認清現實然後好好面對吧」。

即將於美東時間22日晚間生效的行政命令規定，非民生必需類型企業須讓所有員工待在家，形同所有實體店面都要暫時停業。不受限制的民生必需類型企業包括雜貨店、餐廳、醫療業者、藥局、加油站、便利商店、銀行、洗衣店及食物外送。

新規延續保持社交距離的防疫方針，要求70歲以下健康民眾限制外出，但可出門採買雜貨、藥品或運動、散步，只是要和旁人保持6英呎（約183公分）距離；70歲以上、免疫系統受損、患有慢性病的民眾在非獨處環境下要佩戴口罩。

此外，非必要社交聚會無論規模、理由都禁止舉行。

古莫表示，上述規定將嚴格執行，違規企業將遭罰款並被迫停業，但州政府不打算處罰違規民眾。他說，沒有計劃關閉道路與大眾運輸系統，但建議民眾必要時才使用。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）先前主張仿效舊金山灣區本週下達的「就地避難」（shelter in place）指令，與古莫意見不合。即使紐約州防疫新規與加州昨天公布內容相似，形同軟性禁足令，古莫仍說這並非「就地避難」指令。

根據古莫說法，紐約州昨天檢測1萬例樣本，總數達3萬2427例，人均檢測率已超越中國與韓國。

另一方面，曾任國家廣播公司新聞網（NBC News）音控技師25年的器材室員工艾傑華斯（Larry Edgeworth）染上武漢肺炎而死。氣象主播卡林斯（Bill Karins）今天在推特發文，艾傑華斯一週前因身體不適離開公司，不久後確診感染新型冠狀病毒。

武漢肺炎疫情蔓延，全美各大媒體陸續淪陷，紐約時報、有線電視新聞網（CNN）和哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）等新聞機構近期都傳出員工染疫。（編輯：徐睿承）1090321