全球武漢肺炎近25萬確診破萬死 歐洲5千人不治

（中央社巴黎20日綜合外電報導）武漢肺炎延燒，已經造成全球近25萬人確診，1萬多人死亡。根據法新社統計各國官方數據，武漢肺炎已在歐洲造成5000多人死亡，超過11萬人感染。

瑞士衛生當局今天表示，瑞士和列支敦斯登（Liechtenstein）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例在一天內新增952例，達到4840人，並有43人死亡。

比利時武漢肺炎確診病例今天激增462起，總數來到2257例；死亡人數增加16例，達到37例。

2/3的新增確診病例發生在比利時北部講荷蘭語的法蘭德斯（Flanders）。

荷蘭衛生當局今天確認新增534起武漢肺炎確診病例和30起死亡病例，使荷蘭確診總數來到2994起、死亡總數則有106起。

荷蘭國家公共衛生研究所（Dutch National Institute for Public Health）表示，死者年齡從63歲到95歲不等。共有643名病患入院治療。

德國今天新增2958起武漢肺炎病例，全國累計確診達1萬3957例，死亡人數增加11人，累計31死。德國面積最大的巴伐利亞邦（Bavaria）下令限制人民外出，以防堵疫情。

法新社報導，巴伐利亞邦總理索德（Markus Soeder）說：「從今天午夜開始，暫定為期2週，將會對外出實施基本限制。」

英國首相強生（Boris Johnson）19日表示，面對這波武漢肺炎疫情，英國可以在12週內「扭轉情勢」，只要民眾聽從建議，避免社交接觸。

由於英國武漢肺炎疫情延燒，93歲英國女王伊麗莎白二世提早一週搬到溫莎城堡，她19日對全國發布訊息，呼籲舉國上下齊心，共同度過這場難關。

西班牙衛生部今天表示，境內武漢肺炎確診病例數從昨天的1萬7147例，暴增2833例，累計達1萬9980例；過去24小時內，死亡人數增加235人，攀升至1002死。

西班牙武漢肺炎確診數和死亡人數持續攀升，政府昨天下令，關閉境內所有旅館，並承諾對國內療養機構實施特別措施。一名52歲護理師昨天成為西班牙境內首起醫療人員死亡病例。

為因應武漢肺炎大流行，義大利當局已禁止外國郵輪停泊港口，並要求自家郵輪停航，返回港口，船上工作人員和乘客都須接受檢測。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090320