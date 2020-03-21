武漢肺炎嚴峻 羅哈尼致美國人民公開信籲棄制裁

（中央社記者何宏儒安卡拉21日專電）武漢肺炎造成1556名伊朗人喪生。伊朗總統羅哈尼發表公開信向美國人民喊話，試圖讓華府放棄「惡毒的最大施壓政策和經濟恐怖主義」。美國多個團體串聯呼籲解除制裁。

羅哈尼（Hassan Rouhani）辦公室於20日晚間公布他致美國人民的一封信，內容指出：「現今伊朗人民遭到致命冠狀病毒所害，冷酷無情美國政府同時也對他們施加經濟恐怖主義政策。然而，即使在流行病肆虐之際，美國政府仍不放棄惡毒的最大施壓政政策，因此實際上藉由制裁在助長此一病毒散播。」

他在信中說：「這一次，環繞大陸的海洋不再是有力的屏障。我們深知唯有各國共同戰勝才能成功抗疫，不能拋下任何一個已遭受影響的國家。這是全球化這枚硬幣的另外一面。幸福與災難是全球化的一體兩面。」

羅哈尼說，1000年來，伊朗人蒙受從成吉斯汗到前伊拉克獨裁者海珊（Saddam Hussein）等好戰者的衝擊而屹立不搖，經歷瘟疫和霍亂等天災仍展現韌性捍衛自身文化與文明，「這次也一樣，他們將會擊退此一病毒，以及源自於冷酷無情最大施壓政策的制裁，以韌性和驕傲再次挺住」。

他向美國人民喊話說：「但是你們投下神聖一票的因，導致以美國人民之名，讓伊朗人民承受這些惡毒施壓的果，你們可以接受嗎...即使在如此境況下（指武漢肺炎肆虐），施壓、制裁和鐵石心腸仍然沒有停止，這不令人詑異嗎？我們要去相信那些厚顏無恥違反人權的人，還聲稱準備好提供人道援助的說法嗎？」

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，包括公民權利組織、慈善機構和智庫在內的25個美國團體組成聯盟，敦促美國總統川普政府解除對伊朗制裁，讓德黑蘭得以對抗境內嚴峻的武漢肺炎疫情。

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）今天公布，過去24小時新增俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）966起確診病例，累計病例數來到2萬610例；新增123人不治，累計1556人死亡。

美國智庫全國美籍伊朗人理事會（National Iranian American Council）發起此一致函川普、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的活動，呼籲暫停對伊朗制裁。

包括自由派的猶太美國遊說團體J Street、智庫國際危機組織（International Crisis Group）、美國樂施會（Oxfam America）、非營利機構醫師社會責任組織（Physicians for Social Responsibility）都已簽署。

另外，官方的伊朗通訊社（IRNA）報導，英國國會網站也有一項線上請願活動，敦促美國立即解除對伊朗制裁，讓德黑蘭得以對抗武漢肺炎疫情，已有上千人參與連署。

如果連署達1萬人，英國政府應予正式回覆；若超過10萬人，則英國國會下議院（House of Commons）須就此進行辯論。（編輯：高照芬）1090321