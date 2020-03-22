關島68歲女性死於武漢肺炎 疫情波及太平洋地區

（中央社記者丘德真雪梨22日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情延燒，太平洋地區出現首宗死亡個案；關島一名已確診患者於今日死亡，政府指當地已出現社區感染。

據太平洋新聞中心（Pacific News Center）網站報導，關島總督葛瑞羅（Lou Leon Guerrero）、當地2019冠狀病毒疾病醫療總監阿古恩（Joleen Aguon）以及總督醫療事務顧問克魯茲於今天上午一同出席記者會，證實關島一名68歲女性於當地時間22日清晨1時30分死亡。

他們所發布的聲明指出，死者3月15日於關島紀念醫院（Guam Memorial Hospital）就醫，並且接受隔離。死者同時患有其他疾病。她在受到武漢肺炎感染前，並沒有近期旅行紀錄；但經初步調查後，有跡象顯示她在感染前，曾接觸過有近期旅行紀錄的人。

阿古恩在記者會上到，死者是一名需要接受血液透析治療的末期腎病病患，同時有高血壓和糖尿病。她被送到醫院時，有發燒、發冷和呼吸困難等症狀。

葛瑞羅指出，依法死者遺體必須要在24小時內埋葬或火化。

總督新聞秘書阿谷思定（Krystal Paco-San Agustin）證實，死者為關島第一批被確診的3個病例其中之一。

關島紀念醫院行政總監波沙達斯（Lillian Perez-Posadas）表示，關島其餘14名確診病例，目前情況良好。

報導稱，記者會是在阿加納山莊（Agana Heights）總督府旁的關島國土安全民防處（Guam Homeland Security-Office of Civil Defense）的一座碉堡內舉行；而記者會全程透過網路視訊進行。

據紐西蘭電台報導，克魯茲在記者會上指出，關島有5個確診病例近期曾有旅行紀錄，當中多數和菲律賓有關。克魯茲補充，有充分證據顯示，關島已經出現社區感染。

報導提到，關島目前一共有15個確診病例，是全太平洋地區確診病例數目最高的地區。（編輯：高照芬）1090322