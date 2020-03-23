傳泰王不顧疫情滯海外 泰人：我們為何需要國王

（中央社曼谷23日綜合外電報導）隨著武漢肺炎疫情蔓延，泰國社群媒體最近質疑王室的貼文暴增，在侮辱王室是犯罪的泰國實屬罕見；一位政府官員選在今天貼文，提醒發文不當可能入獄，警告意味濃厚。

在泰國，侮辱王室最高可處15年徒刑。

海外異議人士貼文宣稱泰王不顧疫情嚴峻還在德國旅遊之後，泰文推特今天最熱門的主題標籤莫過於「＃我們為什麼需要國王？」

去年登基的67歲國王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）在德國也有寓所，大部分時間待在海外。

知名流亡人士宋沙克（Somsak Jeamteerasakul）是率先在網路發難者之一，他昨天貼文說，泰國因應武漢肺炎疫情的當頭，國王卻仍在德國旅遊。路透社無法證實泰王此時是否在旅遊。

截至昨天為止的24小時內，「＃我們為什麼需要國王？」的主題標籤被用了超過120萬次。

記者請泰國王室對貼文發表看法，並未獲得回應。

但數位經濟與社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）卻在推特貼文警告公民，勿觸犯網路內容法，還附上鍵盤上有隻手被上銬的照片。

路透社詢問普提蓬，此時提出警告，是否與質疑王室的貼文有關；普提蓬表示：「我會選擇不評論。我沒有特定說這是關於什麼，這只是一般提醒文。我們會追蹤所有議題，像是假新聞。」

根據泰國衛生當局發布的官方數據，泰國3月確診數暴增14倍，來到599例，是僅次馬來西亞的東南亞第2多病例國家。泰國有1人因染疫病逝。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090323