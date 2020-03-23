法國企業齊抗疫 LVMH集團克蘭詩投入乾洗手生產

（中央社米蘭23日綜合外電報導）武漢肺炎疫情全球擴散，引發各國防疫物資短缺。法國精品巨擘路威酩軒集團及美妝品牌克蘭詩都宣布，將大規模製造乾洗手協助抗疫；美國有些酒廠也陸續投入生產酒精性乾洗手。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，各國防疫物資面臨短缺。路透社日前報導，路威酩軒集團（LVMH）和其他包括萊雅集團（L'Oreal）在內的美妝集團，正在透過旗下部分香水工廠製造乾洗手。

克蘭詩（Clarins）集團在官方臉書發布貼文說，法國3家工廠全都投入生產乾洗手，且已將首批生產的1萬4500瓶乾洗手捐贈給法國醫療單位。

貼文提到，這只是克蘭詩採取的第一步行動，他們的目標是因應疫情所需，以工廠所能負荷的最大產能，持續且長期地投入乾洗手生產，傾力支援抗疫。

另外，「時代」（Time）雜誌報導，美國賓州「八橡田」（Eight Oaks Farm）酒廠創辦人巴特斯（Chad Butters）因不滿國內乾洗手價格飆漲，決定暫時投入酒精性乾洗手生產。

八橡田酒廠今天生產20瓶酒精性乾洗手，這批貨品將捐給那些有需要，卻因武漢肺炎大流行而無法取得乾洗手的慈善團體。

八橡田酒廠計劃本週大幅提高產量，並將酒精性乾洗手分送給慈善機構，或在農民市集及自家官網上販售。價格方面，由民眾自己決定要捐多少錢。

巴特斯說：「我們正處於國家緊急狀態。正確的做法是透過提供迫切需要的東西，來支援這個社區。我們將生產大量乾洗手，促使價格降低。」

除乾洗手外，也有企業宣布投入生產口罩。根據路透社，跨國汽車製造商飛雅特克萊斯勒汽車公司（FCA）工會代表菲科（Gianluca Ficco）今天表示，執行長曼利（Mike Manley）告訴員工，公司將在武漢肺炎緊急狀態期間，協助生產口罩。

菲科表示，根據執行長曼利發給員工的信件內容，FCA亞洲區其中一座工廠將轉為生產醫護用口罩，且會迅速達到每月生產100萬個口罩的目標。

此外，FCA及義大利跑車廠牌法拉利（Ferrari）高層上週都表示，他們正與人工呼吸器製造廠洽談，希望協助提高人工呼吸器產量。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090323