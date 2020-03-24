巴西武漢肺炎確診1891例 34人死亡

（中央社記者唐雅陵聖保羅23日專電）巴西衛生部最新報告指出，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例今天新增345例，全國累計1891起，死亡人數也新增9例，累計34人。

根據報告，今天確診病例新增345例，死亡案例新增9人。感染新型冠狀病毒死亡的34名患者中，30人在聖保羅州，里約熱內盧州4人。全國冠狀病毒疾病致死率從1.6%提高到1.8%。

衛生部聲明指出，目前巴西各州都出現感染源不明的社區感染病例，60%集中在包括聖保羅和里約熱內盧的東南部；北部地區占3.1%。

專家指出，每一起確診病例，很可能另有5至10人沒有被診斷出染病；換句話說，如果巴西有1891起確診病例，實際可能達18萬9100起。

今年巴西流感疫苗接種也從今天開打，首批對象正是感染冠狀病毒風險較高的60歲以上民眾，雖然流感疫苗不能對抗新型冠狀病毒，但有助加快診斷冠狀病毒。

為避免民眾長時間群聚，聖保羅和里約等大城市亦在各區衛生所前提供免下車的得來速（Drive-Thru）疫苗接種服務，深獲好評。

聖保羅州和市政府參考新加坡、香港和台灣等國家的防疫措施後，比聯邦政府還早開始加強對民眾進行防疫宣導，呼籲採取個人防護措施和限制旅行，以降低病毒感染風險。

同時建議保持社交距離，如在家工作、單獨前往超市、避免人群和尖峰時段使用大眾運輸。

聖保羅市政府已開始在帕卡恩普（Pacaembu）足球場和阿罕比（Anhembi）森巴遊行場搭建野戰醫院，設置2000個床位，提供感染新型冠狀病毒輕症患者使用。

聖保羅州政府也下令全州645個城市從明天起至4月7日實施隔離檢疫措施，一般商店都得關閉，只有藥房和超市等供應基本民生物資的行業可以開門營業。

這項措施一公布，各地民眾紛紛湧進超市搶購商品，消費者之間激烈爭吵的畫面也不時發生，為幫助老弱病殘和受疫情影響而失業的勞工家庭，許多社區團體也發起物資捐贈活動，號召群眾團結力量，一起度過危機。（編輯：王永志）1090324