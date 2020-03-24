美聯準會量化寬鬆無上限 缺財政刺激難撐大局

（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）武漢肺炎疫情延燒，美國經濟活動幾近停擺。為防止危機擴大，聯準會今天示意購債無上限，但美股仍因2兆美元振興方案卡在國會而重挫3%，凸顯貨幣與財政刺激缺一不可。

自3月以來，聯邦準備理事會（Fed）已兩度緊急降息，基準利率降至趨近於零，回到2008年全球金融海嘯爆發後水準。聯準會還重啟俗稱量化寬鬆（QE）的資產收購計畫、以緊急貸款機制支撐短期融資市場，不斷出手防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情釀成金融危機。

聯準會不計代價救市今天達到另一波高潮。美股開盤前一個半小時，聯準會宣布將無限量收購美國公債與房貸擔保證券（MBS），以利紓緩市場運作，提升貨幣政策影響金融情勢的傳遞效果。

聯準會上週才宣布將收購至少7000億美元公債與房貸擔保證券，上述聲明意味聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員意識到火力不夠，決定加碼，採行類似2012年至2014年第3輪量化寬鬆（QE3）時間與總量無限制的資產收購做法。

聯準會在新聞稿表示，冠狀病毒大流行讓美國與世界各地陷入困局，美國經濟明顯將面臨嚴重亂流，公私部門必須採取積極作為，以防就業與所得流失，並協助經濟在亂流緩和後迅速復甦。

不過，美股走勢顯示投資人更在意的是卡在國會約2兆美元的經濟振興方案。這項方案24小時內兩度遭聯邦參議院民主黨籍議員擋下，導致美股今天開低走低，道瓊工業指數終場重挫582.05點，跌幅3.04%，收在18591.93點，創3年多來新低。

聯準會如此密集出手，令人想起2008年秋季雷曼兄弟公司（Lehman Brothers）倒閉引爆金融海嘯，將原本就受房市泡沫破裂所累的經濟拖入深淵，時任聯準會主席柏南奇（Ben Bernanke）推出一連串措施支撐經濟，防止危機擴大。

相較之下，武漢肺炎疫情引爆的市場危機來得又急又猛，全美經濟因商家大規模停業、大量民眾居家防疫而幾近停擺，現任聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）被迫在短時間內祭出更多手段因應。

華爾街日報分析，聯準會今天宣布眾多支撐經濟的措施，包含向合格的美國中小企業提供貸款，已超越2008年主要目的為防止金融機構倒閉的救市範疇。

全美武漢肺炎疫情惡化之際，紐約等州相繼下令限制民眾外出，要求餐廳不得內用，戲院、髮廊等非民生必需業者暫時停業，中小企業及員工受創慘重。摩根士丹利（Morgan Stanley）預期，美國失業率將衝上13%，高於2009年10月經濟衰退期最慘水準10%。

報導指出，聯準會無法辦到的是將支票寄給因疫情而丟掉飯碗的老百姓。光是2008年最後4個月，美國就新增近200萬失業人口，武漢肺炎帶來的短期經濟衝擊更大，措手不及的失業者缺現金，又要面對不斷累積的帳單，壓力沉重。

美國政府著眼於此，擬推出總額約2兆美元的經濟振興方案，準備「大撒幣」，分兩輪向納稅人直接支付5000億美元（約合新台幣15兆元），但朝野協商陷入僵局。

在聯邦參議院，在野的民主黨籍議員希望對總額近5000億美元的企業紓困款項實行更多限制，不願見到金融海嘯後紓困卻變相獨厚特定產業的歷史重演。他們希望訂出更嚴格的紓困條件，鼓勵企業在疫情重創經濟期間保留員工。（編輯：馮昭）1090324