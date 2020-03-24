中國將派病毒專家赴馬來西亞 協助抗疫

（中央社記者郭朝河吉隆坡24日專電）馬來西亞外交部長希山慕丁今天宣布，與中國政府取得共識，中國政府將安排武漢肺炎病毒專家醫生到馬來西亞，協助抗疫。

希山慕丁（Hishammuddin Hussein）今天在外交部透過臉書直播宣布，中國政府承諾將盡快派遣病毒專家來馬國協助對抗疫情；馬來西亞26間武漢肺炎醫療中心的醫生26日將與中國專家醫生舉行視訊會議，交流抗疫心得。

他表示，馬來西亞雖然已經完成3次撤僑，包括中國2次與伊朗1次，但仍有大批馬來西亞人滯留海外，因此將繼續與國家安全理事會探討撤僑方案，希望能盡快把國民帶回國。

國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天宣布，早前已回鄉的人，請繼續留在家鄉，暫時不要回到工作崗位上。警方也會在全國23個收費站設置路障，確保國人不輕易跨州移動。

他表示，接獲85起假新聞案件投報，6起已控上法庭，並勸國民不要在此時散播假消息。

另外，他表示，政府會設計特別工作小組，以確保各地的日常用品和食物供應充足。

馬來西亞衛生部宣布，今天再添一起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，死者是一名麻六甲71歲男子，生前有慢性病。馬來西亞累計武漢肺炎死亡病例15起。（編輯：馮昭）1090324