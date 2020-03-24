澳洲增427例確診累計2136例 紅寶石公主號添1死

（中央社雪梨24日綜合外電報導）澳洲衛生部今天公布，境內新增427例武漢肺炎確診，累計達2136例；死亡新增1例至8例。澳洲當局數天前讓「紅寶石公主號」郵輪2700名乘客下船，引發確診人數大增，而招致批評。

澳洲新南威爾斯州（New South Wales）衛生當局今天表示，新增的武漢肺炎病逝患者是「紅寶石公主號」（Ruby Princess）一名70多歲女乘客，她是船上最早確診感染武漢肺炎的3人之一。

嘉年華集團（Carnival Corp.）擁有的紅寶石公主號19日獲准停泊澳洲雪梨港口。新南威爾斯州衛生部表示，這艘郵輪靠港前，船上醫師並未確認船上有人感染武漢肺炎。「出現類似流感症狀的5人14日在紐西蘭威靈頓接受篩檢，結果皆呈陰性反應。」

根據最新統計，新南威爾斯州的武漢肺炎確診人數高達913例。新南威爾斯州衛生部表示，紅寶石公主號已有133名乘客確診。新南威爾斯州官員週末曾說，允許這艘郵輪的乘客在雪梨下船是「一項錯誤」。

鑒於紅寶石公主號的經驗，澳洲官員已拒絕讓另一艘郵輪「華麗號」（MSC Magnifica）的乘客在澳洲西岸下船，即使瑞士船東「地中海郵輪」（MSC Cruises）保證，船上沒有任何人出現任何呼吸道或類流感症狀。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1090324