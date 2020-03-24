民眾忽視疫情趴趴走 義大利市長斥責：快回家去

（中央社羅馬24日綜合外電報導）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情大流行，義大利多座城市的市長過去一整個星期都在斥責違反行動管制令的居民，且要求民眾返回家中遵守隔離措施。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，隨著境內的武漢肺炎確診病例數不斷攀升，義大利已經在全國各地採取相關管制措施。

不過，有些居民並未遵守法令，部分義大利官員表示，他們看到有民眾在空蕩蕩的城市閒晃、聚集在公園玩耍，還有人外出遛狗。

義大利南部城市巴利（Bari）市長戴卡羅（Antonio Decaro）過去一週不斷向他的市民喊話：「回家吧！這不是電視台在播電影，這是國家緊急狀態！」

他當場勸導民眾：「回家去，你不能（在外面）打乒乓球，請你去玩PlayStation遊戲機。你不能待在這裡，回家去玩你的電動。」

義大利瓜中部城市多塔迪諾（Gualdo Tadino）市長普萊斯修堤（Massimiliano Presciutti）20日在臉書向市民喊話：「這就像是戰爭公告，因為我們正處於真正的戰爭。我現在告訴你…你必須待在家！你不知道很多人失去性命嗎？每天有400人喪命耶！」

許多市長都在社群媒體發布影片，強烈要求市民待在家中。

南部城市雷焦卡拉布里亞（Reggio Calabria）市長法爾科瑪塔（Giuseppe Falcomata）20日指出，當天早晨他發現一位市民在外頭跟自己的寵物狗培養感情。

法爾科瑪塔表示：「我告訴他，這不是在拍戲，你不是電影『我是傳奇』（I Am Legend）裡面帶著一隻狗上山下海的威爾史密斯（Will Smith）。」

他還說，警方目前正透過無人機監控城市街道，以確保街頭巷尾皆為無人狀態。

武漢肺炎疫情蔓延全世界，義大利目前通報確診數超過6萬多例，其中有6077人喪命，死亡數為全球各國之冠。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳彥鈞）1090324