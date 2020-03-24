新加坡設社區隔離措施 關閉娛樂場所補習班

（中央社記者黃自強新加坡24日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡今天宣布新措施降低感染風險，除設立最多可容納500人的社區隔離外，也將關閉娛樂場所與補習班，工作與學校以外的聚會則以10人為限。

衛生部晚間最新公告，今天新增49起病例，其中有32起屬境外移入。確診累計達558例。

衛生部決定將位於白沙的樂怡渡假村改為社區隔離設施，最多可容納500人，凡檢測結果呈陽性的病情穩定患者，先送到社區隔離設施進行隔離。這項隔離設施從24日起運作，政府負擔隔離費用。

從25日晚間11時59分起，從英國與美國返回新加坡的公民與留學生，新加坡會安排住宿飯店進行14天的居家通告，每個人都有自己的房間與廁所，並提供3餐，避免把病毒傳染給家人。

從26日晚間11時59分起，新加坡酒吧、夜總會、夜店、戲院、劇院與卡拉OK等娛樂場所均關閉，補習班暫停營業。工作與學校以外的聚會則以10人為限，包括宗教團體活動、慶生會、婚禮與喪禮。新加坡清真寺仍繼續關閉。

另外，新加坡因應疫情會再公布額外援助配套方案，副總理兼財政部長王瑞杰26日將在國會發表聲明，宣布政府幫助勞工、企業與家庭共同因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情的額外援助配套方案。

新加坡為防範疫情已實施最新邊境管制措施，從23日晚11時59分起，所有外國短期旅客都不能入境或過境新加坡。人力部（MOM）只允許提供必要設施服務的工作准證持有者與家屬入境新加坡，諸如從事醫療服務或交通運輸員工。（編輯：韋樞）1090324