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缺防護裝備 巴西確診病例15%是醫護人員

最新更新：2020/03/25 07:46

（中央社記者唐雅陵聖保羅24日專電）2019冠狀病毒疾病持續蔓延，但巴西的第一線醫護人員，無論是公立還是私立醫療體系，都欠缺個人防護裝備。巴西2200多起確診病例中有高達15%是醫護人員。

根據巴西聯邦護士公會（Cofen）的數據，巴西有約220萬名護理人員，大多數是女性。很多護理人員因欠缺防護裝備，已經在工作中感染新型冠狀病毒，被迫隔離。

巴西衛生部今天更新報告，累計2201起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例，較昨天新增310起；46起死亡案例，較昨天新增12起。

2201起確診病例中，約60%集中在東南部，15%是醫護人員；46起死亡案例中，40起在聖保羅州，里約熱內盧州6起。

如同世界衛生組織（WHO）的建議，巴西衛生部建議醫護人員在接觸冠狀病毒疾病確診患者或疑似病例時戴口罩；但面對這類嚴重特殊傳染性肺炎，醫護人員也應該使用防疫隔離衣、手套和護目鏡，以預防感染。

近日來，許多巴西醫護人員開始在臉書和推特等社群媒體，發布比較其他國家和巴西醫護人員使用的防護裝備圖像抗議。

聖保羅聯邦大學附設醫院一名護士即在對疑似病例進行篩檢時感染病毒，現在在家隔離，不能接觸丈夫、幼女和老母，也不能去醫院工作。

這名護士抱怨到：「我們在醫院照護其他人，但沒有人照護我們。」對她來說，欠缺防護裝備固然不應該，不受重視的感覺更讓人心寒。

另一名醫護人員也在社群媒體投訴，因身穿白掛搭公車，還被乘客嫌棄，讓他離遠些，以免將病毒傳給其他人。

巴西聯邦護士公會危機管理委員會督導艾梅達（Walkirio Almeida）指出，欠缺個人防護裝備的問題由來已久，但新型冠狀病毒大流行的這段期間，問題將加劇。

艾梅達指出，巴西各州都有護理人員欠卻個人防護裝備的問題，不是欠這樣，就是少那樣，總是沒有完整裝備。

聖保羅州政府宣布，該州監獄體系的犯人將開始生產口罩抗疫。但口罩只是醫護人員所需最基本的防護裝備。

聖保羅地區護士公會監察員桑托斯（Viviane Camargo Santos）說明，新型冠狀病毒是經由飛沫傳染，醫護人員理應穿戴防疫隔離衣、手套、口罩和護目鏡，減少暴露量，但巴西的現實距離理想遙遠。

面對疫情擴散，需要更多醫護人員加入對抗疾病的長期抗戰，艾梅達籲請各界伸出援手，為第一線醫護人員捐贈防護設備。（編輯：馮昭）1090325

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