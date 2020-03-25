防堵武漢肺炎擴散 剛果民主共和國宣布鎖國

（中央社金夏沙24日綜合外電報導）剛果民主共和國總統今天宣布關閉邊界並進入緊急狀態，跟隨其他非洲國家腳步祭出嚴厲措施，遏止俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散。

路透社報導，武漢肺炎疫情在非洲各地迅速擴散，在45國造成超過1700人感染，對本已脆弱不堪的健康保健體系構成挑戰。塞內加爾與象牙海岸昨天自行宣布進入緊急狀態，對國民實施宵禁與旅遊限制。

剛果民主共和國有超過40人確診、3人病故，引發疫情擴散的疑慮，尤其是在熙來攘往的首都金夏沙（Kinshasa）。對金夏沙民眾來說，與人保持距離是很陌生的概念。

總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）今天向國人發表演說時說：「冠狀病毒不需要護照、簽證或選民登記卡就可在每戶人家之間流竄。我們現在是與隱形敵人作戰。」

鑒於剛果民主共和國目前已知的45例確診病例全都出現在金夏沙，齊塞克迪宣布禁止國內客機和水上運輸進出金夏沙。

齊塞克迪上週也宣布暫時禁止來自疫區國家的商用飛機入境、禁止大型集會，並下令關閉俱樂部、餐廳與酒吧。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1090325