新加坡關酒吧電影院等娛樂場所 賭場暫不關閉

（中央社記者黃自強新加坡25日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡關閉所有酒吧與娛樂場所，加大防疫力道，不過，濱海灣金沙與聖淘沙名勝世界賭場雖暫時不需要關閉，仍要注意確實降低人潮的密集度。

根據新加坡衛生部公告，從26日晚間11時59分起，新加坡酒吧、夜店、迪斯可舞廳、電影院、劇院與卡拉OK等娛樂場所均關閉，補習班暫停營業。這項禁令將到4月30日止。

不過，零售商店、博物館，以及包括賭場在內的旅遊景點，仍可繼續營運，但要遵守更嚴格的要求。

新加坡政府跨部門工作小組指出，包括賭場在內的旅遊景點因人際接觸時間較短，可以繼續營業，但仍要遵循諸如確保場內每16平方公尺的空間不能超過1個人、每組不能超過10人，隊伍也要有保持至少1公尺距離，還要暫停表演活動，減少人流密度。

跨部門工作小組認為，如果有關業者不能遵守規定，就要關閉暫停營業。

新加坡媒體新明日報報導，新加坡的酒吧與夜店不到1000家，其中有7成均屬於小型或獨立經營夜店，如果夜店收入不到一半，會有7成夜店在3個月內面臨倒閉危機。

新加坡目前實施更嚴格的防疫措施，工作與學校以外的聚會則以10人為限，包括宗教團體活動、慶生會、婚禮與喪禮。新加坡清真寺仍繼續關閉。

所有活動或大型會議、展覽、節慶慶典、體育賽事與貿易商展，不論參與人數多寡都要延後舉行，這也取代先前頒布的允許250人以下活動的規定。

新加坡政府指出，雖還沒有需要到鎖國地步，但目前絕不能掉以輕心，隨時因應可能出現病毒廣泛傳播情況。（編輯：高照芬）1090325